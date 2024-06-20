Оператор платежной системы «Мир» заявил о попытке DDoS-атаки на свою инфраструктуру. В четверг 20 июня «Мир» столкнулась с массовым сбоем — пользователи жаловались на трудности с проведением платежей и расчетами по СБП.

Оператор платежной системы «Мир» заявил о попытке DDoS-атаки на свою инфраструктуру

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