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Оператор платежной системы «Мир» заявил о попытке DDoS-атаки на свою инфраструктуру

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Оператор платежной системы «Мир» заявил о попытке DDoS-атаки на свою инфраструктуру. В четверг 20 июня «Мир» столкнулась с массовым сбоем — пользователи жаловались на трудности с проведением платежей и расчетами по СБП.

Оператор платежной системы «Мир» заявил о попытке DDoS-атаки на свою инфраструктуру
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Неизвестные попытались провести массовую DDoS-атаку на инфраструктуру Национальной системы платежных карт — оператора платежной системы «Мир». Об этом заявили в пресс-службе НСПК, передает «Коммерсант». 

В четверг 20 июня пользователи сообщили о массовом сбое в работе системы «Мир», свидетельствуют данные Downdetector. Были трудности с проведением платежей и расчетами через Систему быстрых платежей (СБП). Работа последней уже восстановлена, отметили в НСПК.  

По данным Downdetector, сбой также произошел в работе сервисов банка ВТБ, Сбербанка, нескольких операторов связи, мессенджеров, социальных сетей.

Фото на обложке: MashaSay / Shutterstock

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