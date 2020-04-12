Сотовые операторы раскритиковали концепцию развития 5G от Минкомсвязи

Сотовые компании раскритиковали проект концепции развития 5G в России, разработанный Минкомсвязи. По их мнению, реализация концепции может обернуться огромными расходами на строительство сетей. Об этом пишут «Ведомости».

Что не устраивает операторов:

частотный диапазон 4,4-4,99 ГГц обозначен в проекте как альтернатива частотам 3,4-3,8 ГГц. Без диапазона 3,4-3,8 ГГц в принципе невозможно быстрое и относительно недорогое развертывание сетей 5G в России. Сейчас этот диапазон недоступен сотовым компаниям, в нем работают средства спутниковой связи.

в совместном предприятии операторов, которое будет заниматься расчисткой частот, должно участвовать государство. Соглашение о намерении создать СП МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Ростелеком» подписали в декабре 2019 года. СП займется расчисткой частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России. В Минкомсвязи считают, что при получении доли в СП государством операторы смогут получить частоты для 5G без торгов.

Операторы говорят, что новая редакция документа не позволит эффективно строить сети и развивать рынок. Понимание того, что 3,4-3,8 ГГц должен быть основным диапазоном, в документе отсутствует.

Сеть на 4,4-4,99 ГГц будет стоить в 2,5-3 раза дороже, чем сеть на 3,4-3,8 ГГц. Разница в стоимости в том числе связана с необходимостью установки большего количества базовых станций.

Кроме того, существуют ограничения по использованию 4,4-4,8 ГГц в приграничной зоне. Это не позволит построить сети 5G на части территории России, включая крупные города. Так как данный диапазон используется для работы воздушной и морской пограничных служб Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, строить базовые станции можно только на удалении 300 км от сухопутной границы и 450 км — от морской. К примеру, расстояние от Санкт-Петербурга до российско-эстонской границы составляет всего 134 км.

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