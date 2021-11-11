Аналитики рассказали, сколько россияне тратят на оплату подписок

Аналитики «Райффайзенбанка» подсчитали, сколько россияне тратят на ежемесячную оплату подписок на различные сервисы. Расходы значительной части участников исследования превышают 1000 рублей в месяц, а около четверти россиян платят за подписки, которые не подключали.

В исследовании «Райффайзенбанка» приняли участие около 2 тысяч человек из Москвы, Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов.

Примерно 50% респондентов тратят на оплату подписок на сервисы не более 500 рублей в месяц. Треть участников исследования вкладывается в сумму от 500 до 1000 рублей, каждый десятый тратит более 1000 рублей в месяц.

В основном россияне подписаны на сервисы кино и музыки – 78% и 58% соответственно. Около 10-20% респондентов пользуются подписками на сервисы такси, игр, электронных книг и образования.

По данным «Райффайзенбанка», 80% жителей России пользуются подписными моделями на различные сервисы. При этом четверть участников исследования сказали, что платят за подписки, которые сами не подключали. Подавляющее большинство – 64%, рассказали, что подписку им оформил автоматически сам сервис, а 10% подобных случаев стали результатом мошеннических действий.

«Если у вас два аккаунта в одном сервисе, стоит проверить, не платите ли вы за одну подписку дважды – часто мы забываем про пробный период. Если вы увидели в банковской выписке неизвестное списание, проверьте название контрагента или МСС-код, который указан в транзакции – так вы определите сервис и сможете отключить подписку», – рассказала руководитель направления развития отношений с клиентами «Райффайзенбанка» Ольга Павлова.

Каждый третий респондент заявил, что не смогу отменить подписку по причине того, что не нашел на сайте или в приложении сервиса инструкцию, как это сделать.

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