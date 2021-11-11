Аналитики рассказали, сколько россияне тратят на оплату подписок

Аналитики «Райффайзенбанка» подсчитали, сколько россияне тратят на ежемесячную оплату подписок на различные сервисы. Расходы значительной части участников исследования превышают 1000 рублей в месяц, а около четверти россиян платят за подписки, которые не подключали.
В исследовании «Райффайзенбанка» приняли участие около 2 тысяч человек из Москвы, Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов.
Примерно 50% респондентов тратят на оплату подписок на сервисы не более 500 рублей в месяц. Треть участников исследования вкладывается в сумму от 500 до 1000 рублей, каждый десятый тратит более 1000 рублей в месяц.
В основном россияне подписаны на сервисы кино и музыки – 78% и 58% соответственно. Около 10-20% респондентов пользуются подписками на сервисы такси, игр, электронных книг и образования.
По данным «Райффайзенбанка», 80% жителей России пользуются подписными моделями на различные сервисы. При этом четверть участников исследования сказали, что платят за подписки, которые сами не подключали. Подавляющее большинство – 64%, рассказали, что подписку им оформил автоматически сам сервис, а 10% подобных случаев стали результатом мошеннических действий.
«Если у вас два аккаунта в одном сервисе, стоит проверить, не платите ли вы за одну подписку дважды – часто мы забываем про пробный период. Если вы увидели в банковской выписке неизвестное списание, проверьте название контрагента или МСС-код, который указан в транзакции – так вы определите сервис и сможете отключить подписку», – рассказала руководитель направления развития отношений с клиентами «Райффайзенбанка» Ольга Павлова.
Каждый третий респондент заявил, что не смогу отменить подписку по причине того, что не нашел на сайте или в приложении сервиса инструкцию, как это сделать.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Proxima Studio /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Райффайзенбанк» открывает набор на ежегодную стажировку в области финансов и технологий
- 2 Помощник человека: как работают виртуальные сотрудники
- 3 Быстрее, проще, удобнее: как Alfa Message меняет привычный банкинг
- 4 Названы проблемы, с которыми бренды сталкиваются при работе с блогерами
- 5 Аналитики подсчитали семейные бюджеты россиян
ВОЗМОЖНОСТИ
11 ноября 2021
11 ноября 2021
11 ноября 2021