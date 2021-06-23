«ВТБ» и Visa запустили сервис по оплате взглядом

«ВТБ» и Visa запустили сервис, позволяющий оплачивать покупки одним лишь взглядом. Он заработал в петербургском кафе. Покупателю нужно только установить приложение на смартфон и сдать биометрию.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно установить приложение O.Vision (версии для iOS и Android), пройти регистрацию по номеру телефона и сдать биометрические данные. Сервис доступен держателям карт любых платежных систем и банков, уточнили в пресс-службе «ВТБ».

«В решение встроена система antispoofing, что позволяет избежать возможности подмены личности при оплате по лицу. Алгоритм идентификации анализирует большой объем параметров и минимизирует вероятность ложного допуска», − отметил руководитель департамента управления и координации технологических изменений банка «ВТБ» Сергей Безбогов.

Алгоритм идентификации O.Vision протестирован на более чем 1 млн лиц.

Сервис пока работает только в сети кулинарных лавок «КиО Кухня» в Санкт-Петербурге. Все заведения сети оборудованы специальными терминалами для оплаты по взгляду.

«Оплата с помощью биометрии становится все более распространенной и популярной среди потребителей. Согласно данным Visа, две трети из них (70%) считают биометрические платежи более простым способом совершать оплату. При этом 46% потребителей называют их не только удобным, но и более надежным способом защитить личные платежные данные при оплате покупок», – подчеркнул руководитель департамента продуктов Visa в России Юрий Топунов.

Сервис по оплате взглядом в марте 2021 года запустил «Сбер».

O.Vision — российский разработчик бесконтактной биометрической системы контроля доступа и оплаты. Компания является участником корпоративного акселератора «ВТБ».

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