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В России предложили не наказывать за опоздания на работу из-за жары и непогоды

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила не наказывать работников за опоздания из-за жары и непогоды. Критерии погодных условий определит правительство. Законопроект внесут в Госдуму 3 июля, передают РИА Новости.

В России предложили не наказывать за опоздания на работу из-за жары и непогоды
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В документе отмечается, что тяжелые погодные условия считаются «обстоятельствами непреодолимой силы» и «не могут служить основанием» для применения к работнику дисциплинарных взысканий. Изменения предлагается нести в статью 192 Трудового кодекса РФ.

Парламентарии также относят жару от +28,5 градусов к тяжелым погодным условиям. По их мнению, при такой температуре рабочий день нужно сократить на один час, как того требует действующее законодательство.

Фото на обложке: May_Chanikran / Shutterstock

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