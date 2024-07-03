В России предложили не наказывать за опоздания на работу из-за жары и непогоды

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила не наказывать работников за опоздания из-за жары и непогоды. Критерии погодных условий определит правительство. Законопроект внесут в Госдуму 3 июля, передают РИА Новости.
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В документе отмечается, что тяжелые погодные условия считаются «обстоятельствами непреодолимой силы» и «не могут служить основанием» для применения к работнику дисциплинарных взысканий. Изменения предлагается нести в статью 192 Трудового кодекса РФ.
Парламентарии также относят жару от +28,5 градусов к тяжелым погодным условиям. По их мнению, при такой температуре рабочий день нужно сократить на один час, как того требует действующее законодательство.
Фото на обложке: May_Chanikran /
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