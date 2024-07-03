Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила не наказывать работников за опоздания из-за жары и непогоды. Критерии погодных условий определит правительство. Законопроект внесут в Госдуму 3 июля, передают РИА Новости.

В России предложили не наказывать за опоздания на работу из-за жары и непогоды

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