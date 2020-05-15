Опрос: почти половина российских компаний готова отдать «в аренду» своих сотрудников

У 38% российских компаний есть свободные рабочие места, 46% фирм готовы отдать «в аренду» своих сотрудников. Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного порталом «Бизнес.ру» и сервисом «Главбух Ассистент». Rusbase ознакомился с результатами опроса.

25% компаний воспользовались бы возможностью временно взять сотрудников из других организаций. 15,7% заявили, что они не стали бы отдавать своих сотрудников «в аренду» и брать других на время.

13,2% опрошенных заявили о нехватке кадров. 72,82% компаний рассказали, что у них есть сотрудники, которые не задействованы в период самоизоляции. 28% из этого числа организаций задействовали только четверть сотрудников (остальные не сокращены и, вероятно, смогут вернуться к работе после окончания карантина).

55% организаций сообщили, что не намерены снижать зарплаты или премии сотрудникам. Почти 14,5% опрошеных планируют уменьшить выплаты, но не более чем на 30%. 12,7% намерены сократить зарплаты и премии на 70% и более.

29,4% респондентов задумались о сокращении расходов на штат и частичном делегировании функционала на аутсорс. 31,67% планируют оставить все текущие обязанности внутри компании.

В исследовании приняли участие 4 010 компаний. Около 90% опрошенных — владельцы и управляющие бизнеса, около 10% — линейные руководители и сотрудники.

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