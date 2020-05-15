Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Опрос: почти половина российских компаний готова отдать «в аренду» своих сотрудников

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

У 38% российских компаний есть свободные рабочие места, 46% фирм готовы отдать «в аренду» своих сотрудников. Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного порталом «Бизнес.ру» и сервисом «Главбух Ассистент». Rusbase ознакомился с результатами опроса.

Опрос: почти половина российских компаний готова отдать «в аренду» своих сотрудников

25% компаний воспользовались бы возможностью временно взять сотрудников из других организаций. 15,7% заявили, что они не стали бы отдавать своих сотрудников «в аренду» и брать других на время.

13,2% опрошенных заявили о нехватке кадров. 72,82% компаний рассказали, что у них есть сотрудники, которые не задействованы в период самоизоляции. 28% из этого числа организаций задействовали только четверть сотрудников (остальные не сокращены и, вероятно, смогут вернуться к работе после окончания карантина).

55% организаций сообщили, что не намерены снижать зарплаты или премии сотрудникам. Почти 14,5% опрошеных планируют уменьшить выплаты, но не более чем на 30%. 12,7% намерены сократить зарплаты и премии на 70% и более.

29,4% респондентов задумались о сокращении расходов на штат и частичном делегировании функционала на аутсорс. 31,67% планируют оставить все текущие обязанности внутри компании.

В исследовании приняли участие 4 010 компаний. Около 90% опрошенных — владельцы и управляющие бизнеса, около 10% — линейные руководители и сотрудники.

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

15 мая 2020

Идеатон Science Fest

17 мая 2020

КИвО

20 мая 2020

HR STARTUP COMPETITION

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

15 мая 2020

Идеатон Science Fest

17 мая 2020

КИвО

20 мая 2020

HR STARTUP COMPETITION

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма