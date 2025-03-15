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Маск пообещал отправить робота-гуманоида на Марс в 2026 году

Новости
Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что в конце 2026 года космический корабль Starship с человекоподобным роботом на борту отправится на Марс. Миллиардер добавил, что через несколько лет после этого на Марсе могут появиться и люди.

Маск пообещал отправить робота-гуманоида на Марс в 2026 году
  1. Новости

«В конце следующего года Starship отправится на Марс с Optimus на борту», — написал Маск в соцсети X.

По словам предпринимателя, если миссии с роботом пройдут успешно, то уже в 2029 году могут начаться высадки людей на Марс. «Хотя более вероятен 2031 год», — отметил Маск.

  • Optimus — робот-гуманоид от Tesla, впервые представленный осенью 2022 года. Компания сообщала, что андроид уже работает на заводах автопроизводителя под присмотром инженеров, а летом 2024 года Маск рассказал в X, что в 2026 году Optimus отправится в массовое производство для других компаний.
  • Ранее в марте прошел восьмой испытательный запуск многоразовой сверхтяжелой ракеты-носителя Starship, завершившийся неудачей. Корабль развалился на части в небе, что стало причиной коллапса авиасообщения во Флориде.

Фото: Kittyfly / Shutterstock

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