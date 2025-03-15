Глава SpaceX Илон Маск заявил, что в конце 2026 года космический корабль Starship с человекоподобным роботом на борту отправится на Марс. Миллиардер добавил, что через несколько лет после этого на Марсе могут появиться и люди.

Маск пообещал отправить робота-гуманоида на Марс в 2026 году

https://rb.ru/news/optimus-mars-2026/

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