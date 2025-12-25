Опубликован топ-100 самых дорогих брендов 2025-го: лидером стал Сбер — сильнее всего потеряли в цене Алроса и VK
Сбер стал самым дорогим брендом в России в 2025-м
Консалтинговая компания BrandLab опубликовала рейтинг топ-100 самых дорогих брендов России за 2025 год. Совокупная стоимость всех участников списка выросла на 4,4% за год. По сравнению с 2024-м заметно изменилась структура рейтинга: выросла доля банков и онлайн-сервисов, тогда как нефтегазовые бренды сократили своё присутствие.
Совокупная стоимость брендов выросла на 4,4% за год
По данным BrandLab, суммарная стоимость брендов из топ-100 по итогам 2025 года составила 18,8 трлн рублей. Для сравнения: в 2024 году показатель был на уровне 18 трлн рублей.
Первая десятка крупнейших брендов сформировала более 50% всей стоимости рейтинга — концентрация практически не изменилась по сравнению с прошлым годом.
15 брендов покинули рейтинг с 2024 года
По сравнению с 2024 годом состав топ-100 изменился на 15 компаний. Часть брендов выбыла из рейтинга после пересмотра отраслевых квот, столько же — вошли в список по итогам 2025 года.
Рейтинг покинули 15 брендов:
-
Интер РАО
-
1С
-
Ингосстрах
-
РусГидро
-
Красный Октябрь
-
Махеевъ
-
Коровка из Кореновки
-
Мир (НСПК)
-
Lay’s
-
Макфа
-
Greenfield
-
Doshirak
-
SPLAT
-
Святой Источник / Боржоми
-
4 Лапы
В рейтинг за 2025 год вошли 15 брендов:
-
Апрель
-
Лемана Про
-
Ригла
-
Chery
-
Great Wall Motor (Haval)
-
Avito
-
ВкусВилл
-
Вкусно — и точка
-
Перекрёсток
-
Дикси
-
DNS
-
Сибур
-
Русал
-
Северсталь
- T1
«Сбер» сохранил лидерство и нарастил стоимость
Первое место рейтинга второй год подряд занимает Сбер. В 2025 году стоимость бренда оценена в 2,25 трлн рублей, что на 4% больше, чем в 2024-м (2,16 трлн рублей).
По данным BrandLab, банк остаётся крупнейшим рекламодателем страны: в 2024 году его рекламный бюджет составил 37,3 млрд рублей.
Стоимость брендов нефтегазовых компаний снизилась
Второе, третье и четвёртое места рейтинга, как и годом ранее, заняли бренды нефтегазового сектора — Газпром, Роснефть и Лукойл. Однако их стоимость за год снизилась:
- Газпром: –3%,
- Роснефть: –8%,
- Лукойл: –15%.
Доля нефтегазового сектора в общей стоимости брендов сократилась с 25% в 2024 году — до 22% в 2025-м.
Банки и онлайн-сервисы усилили позиции в рейтинге
Банковский сектор увеличил долю в общей капитализации брендов с 20% до 21%, а онлайн-сервисы — с 9% до 11%. По данным BrandLab, именно онлайн-сектор показал лучший совокупный результат: рост стоимости брендов составил 26% за год.
В рейтинге-2025 представлено 20 брендов ритейла и 13 онлайн-бизнесов — это самые многочисленные категории, как и годом ранее.
Самый быстрый рост бренда показали Telegram и Wildberries
Самые высокие темпы роста в рейтинге BrandLab за 2025 год показали бренды из digital- и e-commerce-сегментов.
-
Telegram стал лидером по динамике: стоимость бренда выросла на 175% — с 15,7 млрд рублей до 43,2 млрд рублей.
-
Wildberries занял второе место по темпам роста: +147%, с 246 млрд рублей до 607,5 млрд рублей.
- «Золотое яблоко» показало рост на 134% — с 23,5 млрд рублей до 55,1 млрд рублей.
В рейтинге BrandLab за 2024 год ни один бренд не демонстрировал сопоставимых темпов роста.
Самые заметные падения стоимости у Алросы и VK
Наибольшее снижение стоимости бренда в 2025 году показали:
- алмазодобывающая компания Алроса (–67%),
- группа компаний VK (–58%),
- магазин Gloria Jeans (–54%),
- Почта России (–37%),
- онлайн-ритейлер М.Видео (–37%).
В BrandLab отмечают, что все перечисленные компании столкнулись с ухудшением финансовых показателей и ростом рисков для будущих доходов.
Контекст
В рейтинге 2025 года основную часть стоимости брендов сформировали российские компании: 90 отечественных брендов обеспечили 96% общей стоимости топ-100. Годом ранее в рейтинге было 89 российских компаний, и на них приходилось 97% стоимости. Зарубежные бренды остались в списке, но их совокупная доля, как и год назад, составила 4%.
