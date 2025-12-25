Сбер стал самым дорогим брендом в России в 2025-м

Консалтинговая компания BrandLab опубликовала рейтинг топ-100 самых дорогих брендов России за 2025 год. Совокупная стоимость всех участников списка выросла на 4,4% за год. По сравнению с 2024-м заметно изменилась структура рейтинга: выросла доля банков и онлайн-сервисов, тогда как нефтегазовые бренды сократили своё присутствие.

Совокупная стоимость брендов выросла на 4,4% за год

По данным BrandLab, суммарная стоимость брендов из топ-100 по итогам 2025 года составила 18,8 трлн рублей. Для сравнения: в 2024 году показатель был на уровне 18 трлн рублей.

Первая десятка крупнейших брендов сформировала более 50% всей стоимости рейтинга — концентрация практически не изменилась по сравнению с прошлым годом.

15 брендов покинули рейтинг с 2024 года

По сравнению с 2024 годом состав топ-100 изменился на 15 компаний. Часть брендов выбыла из рейтинга после пересмотра отраслевых квот, столько же — вошли в список по итогам 2025 года.

Рейтинг покинули 15 брендов:

Интер РАО





1С





Ингосстрах





РусГидро





Красный Октябрь





Махеевъ





Коровка из Кореновки





Мир (НСПК)





Lay’s





Макфа





Greenfield





Doshirak





SPLAT





Святой Источник / Боржоми





4 Лапы





В рейтинг за 2025 год вошли 15 брендов:

Апрель





Лемана Про





Ригла





Chery





Great Wall Motor (Haval)





Avito





ВкусВилл





Вкусно — и точка





Перекрёсток





Дикси





DNS





Сибур





Русал





Северсталь





T1

«Сбер» сохранил лидерство и нарастил стоимость

Первое место рейтинга второй год подряд занимает Сбер. В 2025 году стоимость бренда оценена в 2,25 трлн рублей, что на 4% больше, чем в 2024-м (2,16 трлн рублей).

По данным BrandLab, банк остаётся крупнейшим рекламодателем страны: в 2024 году его рекламный бюджет составил 37,3 млрд рублей.

Стоимость брендов нефтегазовых компаний снизилась

Второе, третье и четвёртое места рейтинга, как и годом ранее, заняли бренды нефтегазового сектора — Газпром, Роснефть и Лукойл. Однако их стоимость за год снизилась:

Газпром: –3%,

Роснефть: –8%,

Лукойл: –15%.

Доля нефтегазового сектора в общей стоимости брендов сократилась с 25% в 2024 году — до 22% в 2025-м.

Банки и онлайн-сервисы усилили позиции в рейтинге

Банковский сектор увеличил долю в общей капитализации брендов с 20% до 21%, а онлайн-сервисы — с 9% до 11%. По данным BrandLab, именно онлайн-сектор показал лучший совокупный результат: рост стоимости брендов составил 26% за год.

В рейтинге-2025 представлено 20 брендов ритейла и 13 онлайн-бизнесов — это самые многочисленные категории, как и годом ранее.

Самый быстрый рост бренда показали Telegram и Wildberries

Самые высокие темпы роста в рейтинге BrandLab за 2025 год показали бренды из digital- и e-commerce-сегментов.

Telegram стал лидером по динамике: стоимость бренда выросла на 175% — с 15,7 млрд рублей до 43,2 млрд рублей.





Wildberries занял второе место по темпам роста: +147%, с 246 млрд рублей до 607,5 млрд рублей.





«Золотое яблоко» показало рост на 134% — с 23,5 млрд рублей до 55,1 млрд рублей.

В рейтинге BrandLab за 2024 год ни один бренд не демонстрировал сопоставимых темпов роста.

Самые заметные падения стоимости у Алросы и VK

Наибольшее снижение стоимости бренда в 2025 году показали:

алмазодобывающая компания Алроса (–67%),

группа компаний VK (–58%),

магазин Gloria Jeans (–54%),

Почта России (–37%),

онлайн-ритейлер М.Видео (–37%).

В BrandLab отмечают, что все перечисленные компании столкнулись с ухудшением финансовых показателей и ростом рисков для будущих доходов.

Контекст

В рейтинге 2025 года основную часть стоимости брендов сформировали российские компании: 90 отечественных брендов обеспечили 96% общей стоимости топ-100. Годом ранее в рейтинге было 89 российских компаний, и на них приходилось 97% стоимости. Зарубежные бренды остались в списке, но их совокупная доля, как и год назад, составила 4%.