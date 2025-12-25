Меню
Опубликован топ-100 самых дорогих брендов 2025-го: лидером стал Сбер — сильнее всего потеряли в цене Алроса и VK

Сбер стал самым дорогим брендом в России в 2025-м

Анастасия Москаль
Текст:
25 декабря 2025, 18:10
Консалтинговая компания BrandLab опубликовала рейтинг топ-100 самых дорогих брендов России за 2025 год. Совокупная стоимость всех участников списка выросла на 4,4% за год. По сравнению с 2024-м заметно изменилась структура рейтинга: выросла доля банков и онлайн-сервисов, тогда как нефтегазовые бренды сократили своё присутствие.

Совокупная стоимость брендов выросла на 4,4% за год

По данным BrandLab, суммарная стоимость брендов из топ-100 по итогам 2025 года составила 18,8 трлн рублей. Для сравнения: в 2024 году показатель был на уровне 18 трлн рублей.

Первая десятка крупнейших брендов сформировала более 50% всей стоимости рейтинга — концентрация практически не изменилась по сравнению с прошлым годом.

15 брендов покинули рейтинг с 2024 года

По сравнению с 2024 годом состав топ-100 изменился на 15 компаний. Часть брендов выбыла из рейтинга после пересмотра отраслевых квот, столько же — вошли в список по итогам 2025 года.

Рейтинг покинули 15 брендов:

  • Интер РАО



  • Ингосстрах

  • РусГидро

  • Красный Октябрь

  • Махеевъ

  • Коровка из Кореновки

  • Мир (НСПК)

  • Lay’s

  • Макфа

  • Greenfield

  • Doshirak

  • SPLAT

  • Святой Источник / Боржоми

  • 4 Лапы

В рейтинг за 2025 год вошли 15 брендов:

  • Апрель

  • Лемана Про

  • Ригла

  • Chery

  • Great Wall Motor (Haval)

  • Avito

  • ВкусВилл

  • Вкусно — и точка

  • Перекрёсток

  • Дикси

  • DNS

  • Сибур

  • Русал

  • Северсталь

  • T1

«Сбер» сохранил лидерство и нарастил стоимость

Первое место рейтинга второй год подряд занимает Сбер. В 2025 году стоимость бренда оценена в 2,25 трлн рублей, что на 4% больше, чем в 2024-м (2,16 трлн рублей).

По данным BrandLab, банк остаётся крупнейшим рекламодателем страны: в 2024 году его рекламный бюджет составил 37,3 млрд рублей.

Стоимость брендов нефтегазовых компаний снизилась

Второе, третье и четвёртое места рейтинга, как и годом ранее, заняли бренды нефтегазового сектора — Газпром, Роснефть и Лукойл. Однако их стоимость за год снизилась:

  • Газпром: –3%,
  • Роснефть: –8%,
  • Лукойл: –15%.

Доля нефтегазового сектора в общей стоимости брендов сократилась с 25% в 2024 году — до 22% в 2025-м.

Банки и онлайн-сервисы усилили позиции в рейтинге

Банковский сектор увеличил долю в общей капитализации брендов с 20% до 21%, а онлайн-сервисы — с 9% до 11%. По данным BrandLab, именно онлайн-сектор показал лучший совокупный результат: рост стоимости брендов составил 26% за год.

В рейтинге-2025 представлено 20 брендов ритейла и 13 онлайн-бизнесов — это самые многочисленные категории, как и годом ранее.

Самый быстрый рост бренда показали Telegram и Wildberries

Самые высокие темпы роста в рейтинге BrandLab за 2025 год показали бренды из digital- и e-commerce-сегментов.

  • Telegram стал лидером по динамике: стоимость бренда выросла на 175% — с 15,7 млрд рублей до 43,2 млрд рублей.

  • Wildberries занял второе место по темпам роста: +147%, с 246 млрд рублей до 607,5 млрд рублей.

  • «Золотое яблоко» показало рост на 134% — с 23,5 млрд рублей до 55,1 млрд рублей.

В рейтинге BrandLab за 2024 год ни один бренд не демонстрировал сопоставимых темпов роста.

Самые заметные падения стоимости у Алросы и VK

Наибольшее снижение стоимости бренда в 2025 году показали:

  • алмазодобывающая компания Алроса (–67%),
  • группа компаний VK (–58%),
  • магазин Gloria Jeans (–54%),
  • Почта России (–37%),
  • онлайн-ритейлер М.Видео (–37%).

В BrandLab отмечают, что все перечисленные компании столкнулись с ухудшением финансовых показателей и ростом рисков для будущих доходов.

Контекст

В рейтинге 2025 года основную часть стоимости брендов сформировали российские компании: 90 отечественных брендов обеспечили 96% общей стоимости топ-100. Годом ранее в рейтинге было 89 российских компаний, и на них приходилось 97% стоимости. Зарубежные бренды остались в списке, но их совокупная доля, как и год назад, составила 4%.

