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У Microsoft появился конкурент в борьбе за TikTok

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Американский производитель программного обеспечения Oracle претендует на покупку социальной сети TikTok. Как сообщает Financial Times, Oracle провела предварительные переговоры с ByteDance, материнской компанией TikTok.

У Microsoft появился конкурент в борьбе за TikTok

По информации газеты, американская корпорация обсуждает покупку бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Близкий к ByteDance источник сообщил Financial Times, что китайская компания выступает против продажи любых активов за пределами этих стран. 

Позиция ByteDance может быть полезной Oracle. Ранее о возможной покупке TikTok сообщила компания Microsoft. Сначала речь шла о США и нескольких других странах, но затем стало известно, что Microsoft претендует на весь бизнес TikTok за пределами Китая. 

Financial Times отмечает, что Oracle сотрудничает с группой американских инвесторов, уже владеющих долей в ByteDance. 

По информации издания, Oracle вступила в переговоры с ByteDance после того, как президент США Дональд Трамп объявил TikTok угрозой национальной безопасности. Трамп подписал указ,  котором потребовал от ByteDance в течение трех месяцев продать все активы, связанные с TikTok в США.  

В TikTok заявили, что «шокированы» указом Дональда Трампа. Компания добавила, что указ был издан без соблюдения процессуальных норм. TikTok добавил, что не исключает обращения в суд для защиты своих интересов.

Фото: Sam Kresslein / Shutterstock

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