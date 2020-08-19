У Microsoft появился конкурент в борьбе за TikTok

Американский производитель программного обеспечения Oracle претендует на покупку социальной сети TikTok. Как сообщает Financial Times, Oracle провела предварительные переговоры с ByteDance, материнской компанией TikTok.

По информации газеты, американская корпорация обсуждает покупку бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Близкий к ByteDance источник сообщил Financial Times, что китайская компания выступает против продажи любых активов за пределами этих стран.

Позиция ByteDance может быть полезной Oracle. Ранее о возможной покупке TikTok сообщила компания Microsoft. Сначала речь шла о США и нескольких других странах, но затем стало известно, что Microsoft претендует на весь бизнес TikTok за пределами Китая.

Financial Times отмечает, что Oracle сотрудничает с группой американских инвесторов, уже владеющих долей в ByteDance.

По информации издания, Oracle вступила в переговоры с ByteDance после того, как президент США Дональд Трамп объявил TikTok угрозой национальной безопасности. Трамп подписал указ, котором потребовал от ByteDance в течение трех месяцев продать все активы, связанные с TikTok в США.

В TikTok заявили, что «шокированы» указом Дональда Трампа. Компания добавила, что указ был издан без соблюдения процессуальных норм. TikTok добавил, что не исключает обращения в суд для защиты своих интересов.