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Oracle ведет переговоры о покупке MedTech-компании Cerner за $30 млрд

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Разработчик ПО из США Oracle ведет переговоры о покупке компании Cerner, которая разрабатывает электронные медицинские карты и программы для хранения медицинских данных.

Oracle ведет переговоры о покупке MedTech-компании Cerner за $30 млрд

Сделка может состояться в самое ближайшее время, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Рыночная стоимость Cerner достигает $23,4 млрд, а Oracle — $280 млрд. Если сделка состоится, что она станет самой крупной для Oracle. 

Покупка MedTech-компании Cerner позволит разработчику ПО укрепить позиции среди облачных сервисов, где он уступает Amazon и Microsoft.

12 декабря производитель ПО Oracle опубликовал финансовую отчетность за второй квартал 2021 года, согласно которой выручка компании выросла на 6% до $10,25 млрд. 

Как сообщает Forbes USA, после этого капитал председателя правления Oracle вырос на $15 млрд и достиг $135,7 млрд. Ларри Эллисон обогнал в списке Forbes основателей Google Ларри Пейджа ($126,3 млрд) и Сергея Брина ($121,7).

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Фото на обложке: Unsplash

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