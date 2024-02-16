Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Американский HealthTech стартап Orchid привлек $12 млн от Day One Ventures Маши Бухер и других фондов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американский HealthTech стартап Orchid привлек $12 млн Day One Ventures Маши Бухер, Prometheus Fund, Starbloom Capital, Refactor Capital, Pebblebed, Conviction Capital и ряда бизнес-ангелов. Seed-раунд закрыли в декабре 2023 года.

Американский HealthTech стартап Orchid привлек $12 млн от Day One Ventures Маши Бухер и других фондов

Orchid основали в 2020 году в Сан-Франциско. Сотрудники разработали систему предварительного анализа геномов для партнеров перед зачатием. В компании утверждают, что нашли способ проведения геномного секвенирования эмбрионов перед тем, как они будут перенесены в матку во время ЭКО.

Тестирование помогает определить наиболее здоровый эмбрион для имплантации. С его помощью можно определить генетическую предрасположенность к таким заболеваниям, как инсульт, шизофрения, болезнь Альцгеймера, рак молочной железы, диабет и др.

Три года назад Day One Ventures уже инвестировал в Orchid в раунде на $4,5 млн. 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Импортозамещение, роботы и решения для здоровья: какие задачи решали сколковские стартапы в 2023 году
  2. 2 Создание новых лекарств, исследование старения и анализ снимков: какие задачи в медицине уже выполняет ИИ
  3. 3 Молекулярная медицина: как информация о собственных генах и белках помогает побороть рак
  4. 4 Расцвет FemTech: как технологии меняют сферу женского здоровья
  5. 5 Как технологии меняют ситуацию в России с доступностью медицинских осмотров и помощи
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

16 февраля 2024

Акселератор Спринт

16 февраля 2024

AI-идеатон в образовательном процессе

16 февраля 2024

One Day Offer УЦСБ

Все ВОЗМОЖНОСТИ