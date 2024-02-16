Американский HealthTech стартап Orchid привлек $12 млн от Day One Ventures Маши Бухер и других фондов

Американский HealthTech стартап Orchid привлек $12 млн Day One Ventures Маши Бухер, Prometheus Fund, Starbloom Capital, Refactor Capital, Pebblebed, Conviction Capital и ряда бизнес-ангелов. Seed-раунд закрыли в декабре 2023 года.
Orchid основали в 2020 году в Сан-Франциско. Сотрудники разработали систему предварительного анализа геномов для партнеров перед зачатием. В компании утверждают, что нашли способ проведения геномного секвенирования эмбрионов перед тем, как они будут перенесены в матку во время ЭКО.
Тестирование помогает определить наиболее здоровый эмбрион для имплантации. С его помощью можно определить генетическую предрасположенность к таким заболеваниям, как инсульт, шизофрения, болезнь Альцгеймера, рак молочной железы, диабет и др.
Три года назад Day One Ventures уже инвестировал в Orchid в раунде на $4,5 млн.
Фото на обложке: Unsplash
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