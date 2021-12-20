В России откроется первый магазин IKEA в новом формате

IKEA откроет в России первый магазин в новом для себя выставочном формате. В нем нельзя будет купить товары, но можно будет их «пощупать», чтобы потом сделать заказ на сайте компании. Акцент сделают на предметах, вопросы о которых чаще возникают у покупателей.

Об открытии первого центра заказов IKEA в России RB рассказал представитель компании.

Магазин в формате выставочно-консультационного центра появится в Саратове и расположится в торговом центре. В центре заказов площадью 100 кв. м. покупатели смогут вживую ознакомиться с интересующими их товарами и получить по ним консультацию. Это поможет им определиться с выбором, чтобы в дальнейшем сделать заказ на сайте.

Кроме того, в центре заказов можно будет спланировать кухню и гардеробную и оформить заявление на возврат товара, отметили в компании. Там добавили, что при выборе предметов мебели для размещения в центре IKEA сделает акцент на тех товарах, по которым у покупателей чаще возникают вопросы.

Открытие центра заказов IKEA запланировано на начало 2022 года. В течение следующих нескольких месяце компания намерена открыть еще около 10 центров заказов в разных городах России.

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