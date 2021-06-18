Основатели Maps. me выпустили «чистые» Organic Maps с открытым исходным кодом

Основатели приложения для навигации Maps. me выпустили Organic Maps. Это офлайн-форк их продукта, но «чистый» – без рекламы, геотрекинга, уведомлений, сбора данных и с открытым исходным кодом.

Приложение доступно для загрузки в Google Play и App Store.

По сообщению разработчика, из кода Maps.me удалили 12 рекламных трекеров, баннеры и «надоедливые» пуш-уведомления. Код сократился на 500 тысяч строк, который «отжирал батарейку» и отслеживал перемещения пользователей.

«Отныне и навсегда – больше никаких рекламных зондов, продажи ваших данных различным "партнерам", нативных интеграций и прочих блокчейн-кошельков с бронированием борделей на карте», – сообщил разработчик приложения Роман Цисык.

В ноябре 2020 года СМИ сообщили, что Mail.ru Group продали Maps.me за 1,6 млрд рублей компании Daegu Limited, входящей в группу Parity.com. Это система мгновенных денежных переводов, которая предоставляет сервисы для компаний из сфер страхования, туризма, e-commerce, финансов и других.

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Фото: Organic Maps