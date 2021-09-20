Ритейл планируют обязать выделять полки под органику

Торговые сети обяжут выделять в магазинах полки для органической продукции. Сейчас они это делают по желанию. Минсельхоз разрабатывает соответствующее положение.

Его могут закрепить в стратегии развития производства органической продукции до 2030, созданием которого занимается ведомство, сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

Глава Национального органического союза Олег Мироненко отметил, что организация разработала проект структуры такой стратегии и направила его в министерство.

В документе, как отметили в союзе, нужно будет оценить состояние, цели и сценарии развития отрасли. Еще обозначить прогнозы и мероприятия, которые нужно будет провести. Затем на основе документа сформировать программу господдержки производителей.

Источник издания на рынке рассказал, что Минсельхоз поручил торговым сетям представить свою позицию — насколько рационально выделять отдельную полку в магазинах для такой продукции.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал, что организация активно, на экспертном уровне, участвует в работе ведомства по разработке стратегии развития органического сельского производства. АКОРТ, по его словам, рассматривает различные варианты поддержки продвижения отечественной продукции.

Еще один собеседник газеты заметил, что сейчас ассортимент органики достаточно скудный. Его не хватает для удовлетворения спроса со стороны покупателей. Набор российских продуктов, которые прошли сертификацию, ограничен: вино, водка, мед, макароны и молочные товары. Импортные продукты представлены слабо. При таких данных сложно говорить о появлении отдельных полок с органикой, подчеркнул он.