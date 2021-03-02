Платформа для киберспортсменов Organization.GG привлекла инвестиции на расширение каталога игр

Онлайн-платформа для киберспортсменов и стримеров Organization.GG привлекла $610 тысяч в рамках pre-seed раунда. В стартап вложились киберспортивный холдинг WePlay Esports, венчурный фонд QPDigital и несколько бизнес-ангелов из Кремниевой долины. Об этом RB.ru сообщил представитель QPDigital.

Раунд был закрыт в феврале этого года. Полученные средства стартап планирует направить на упрощение взаимодействия стримеров и фанатов, продвижение уже имеющихся продуктов и расширение каталога игр.

Organization.GG предоставляет собой полностью автоматизированную инфраструктуру для игр и стриминга. Она включает в том числе платежи, техподдержку и собственные игровые сервера.

На данный момент на платформе представлен только онлайн-шутер CS:GO. В скором времени разработчики планируют добавить Call of Duty, Fortnite, League of Legends и Dota 2. Кроме того, до конца текущего года платформа намерена начать работу в США и некоторых странах Западной Европы.

Коммуникация между стримером и фанатом происходит с помощью 2 основных механик.

Режим «Волчий поединок» — это матч, в котором игроки или стримеры могут побороться друг с другом, при этом до 4 их фанатов могут присоединиться к поединку.

Режим «Дуэль чести» — формат игры, в котором фанат может сыграть один на один с выбранным им киберспортсменом. Устовия игры участникик определяют самостоятельно.

«Наша команда уверена, что платформа будет пользоваться большой популярностью у киберспортсменов, стримеров и фанатов. Мы надеемся, что финансовая помощь и экспертиза QPDigital позволят платформе выйти на качественно новый уровень», — комментирует управляющий партнер QPDigital Денис Вальвачев.

Участие в розыгрыше бесплатное. Фанатов для игры выбирает рандомайзер. Также желающие могут дополнительно купить билет, который повысит вероятность попадания в поединок. Призовой фонд будет распределен между стримерами и киберспортсменами, рассказали в компании.Разработчики отмечают, что за один матч стримеры могут заработать более $100.

Organization.GG была запущена в бета-тестирование в начале декабря 2020 года. По собственным данным, с того времени сайт набрал более 5 тысяч активных пользователей. Планируется, что платформа будет зарабатывать на комиссии от каждого матча.

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