Организаторы «Дикой мяты» начали сбор средств в поддержку отмененного фестиваля

«Тинькофф» запустил официальную платформу для сбора средств в поддержку музыкального фестиваля «Дикая мята» в Тульской области, который был отменен из-за пандемии коронавируса.

Внести пожертвования в поддержку фестиваля можно на специальной странице на сайте «Дикой мяты», платформу для которой запустил банк. «Тинькофф» является одним из партнеров «Дикой мяты».

Фестиваль «Дикая мята» пришлось отменить после указа губернатора Тульской области, который был выпущен в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. На территории региона ввели режим повышенной готовности, проведение публичных мероприятий было полностью запрещено.

Региональные власти назвали причиной для отмены массовых мероприятий рост заболеваемости коронавирусом и появление новых штаммов.

Указ вступил в силу 17 июня, из-за чего фестиваль был отменен за 12 часов до открытия. Организатор «Дикой мяты» Андрей Клюкин рассказал РБК, что общий ущерб от отмены фестиваля оценивается в порядка 96 млн рублей. При этом он отметил, что компании-спонсоры фестиваля не потребовали возмещения ущерба и уплаты неустоек.

Организаторы не планируют переносить фестиваль на более поздний срок.

Независимый мультиформатный музыкальный фестиваль «Дикая мята», который проходит в поселке Бунырево под городом Алексин, впервые был запущен в 2008 году. На сценах «Дикой Мяты» выступают как главные российские исполнители, так и мировые звезды, инди-музыканты, молодые исполнители.

В этом году организаторы планировали пускать посетителей только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о прививке. На фестивале планировали выступить «Кино», Mgzavrebi, The Hatters, Иван Дорн, Tesla Boy, Manizha и другие исполнители.

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Фото: «Дикая мята»