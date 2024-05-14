Разработчики ОС «Аврора» создают мобильный браузер на основе движка Chromium. Компания нанимает профильных специалистов и тестирует разработку «в рамках пилотных проектов с заказчиками».

Браузер для ОС «Аврора» 4, устанавливаемый на устройства сейчас, основан на движке Gecko. Над ним работают разработчики браузера Firefox, который также там используется, пишет «Коммерсантъ».

Советник директора Фонда развития интернет-инициатив Дмитрий Алтухов говорит, что на базе Firefox создание большинства веб-версий приложений для российских программ невозможно, так как они не адаптированы под этот формат.

По оценкам эксперта, стоимость проекта на основе Chromium составит 15-20 млн рублей, работа займет примерно полгода и потребует 10-20 специалистов.

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