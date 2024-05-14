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Разработчики ОС «Аврора» создают мобильный браузер на основе движка Chromium

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Разработчики ОС «Аврора» создают мобильный браузер на основе движка Chromium. Компания нанимает профильных специалистов и тестирует разработку «в рамках пилотных проектов с заказчиками».

Разработчики ОС «Аврора» создают мобильный браузер на основе движка Chromium

Браузер для ОС «Аврора» 4, устанавливаемый на устройства сейчас, основан на движке Gecko. Над ним работают разработчики браузера Firefox, который также там используется, пишет «Коммерсантъ».

Советник директора Фонда развития интернет-инициатив Дмитрий Алтухов говорит, что на базе Firefox создание большинства веб-версий приложений для российских программ невозможно, так как они не адаптированы под этот формат.

По оценкам эксперта, стоимость проекта на основе Chromium составит 15-20 млн рублей, работа займет примерно полгода и потребует 10-20 специалистов.

Фото на обложке: Unsplash

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