В Минпромторге назвали сроки перехода Объединенной судостроительной корпорации под управление ВТБ

Процесс передачи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) под доверительное управление ВТБ должен завершиться в ближайшее время. Об этом журналистам рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Это буквально на днях произойдет, образно говоря. Сейчас завершается процесс юридического оформления документов, чтобы все было четко выверено», — цитирует Евтухова ТАСС.

Чиновник также отметил, что банк уже приступил к аудиту ОСК. По словам Евтухова, корпорация включает более 40 предприятий, по каждому из которых нужно провести детальную проверку.

Затем будут определены показатели эффективности. Замглавы Минпромторга рассказал, что ключевые показатели эффективности доверительного управления решено зафиксировать через шесть месяцев.

Заместитель министра добавил, что вопросы, связанные с поддержкой ОСК со стороны государства, будут решены в течение нескольких месяцев — в конце 2023 – начале 2024 года.

10 августа 2023 года президент России Владимир Путин сообщил, что ВТБ на пять лет получит в доверительное управление государственный пакет акций ОСК, находившийся в федеральной собственности.

Спустя две недели, 23 августа заместитель председателя правления ВТБ Андрей Пучков покинул свой пост и занял должность гендиректора ОСК. Спустя два дня компания объявила об избрании Костина на пост председателя совета директоров ОСК.

Фото: ОСК