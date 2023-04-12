Бывший топ-менеджер «Яндекс.Учебника» создала сервис для нетворкинга Osmos

Экс-директор по стратегии и исследованиям «Яндекс.Учебника» Наталья Чеботарь основала сервис для нетворкинга Osmos. На платформе можно найти сотрудников, консультантов, венчурных инвесторов за считанные секунды.

Искать необходимого специалиста или инвестора можно по ключевым словам, местоположению и отрасли. Osmos ищет людей по контактам и группам, которыми пользователь сервиса делится со знакомыми и коллегами.

В персональной ленте будут видны объявления людей, которые есть в контактах пользователя. На платформе можно будет сформировать папки с контактами по отраслям, делиться ими с друзьями.

Проект планируется представить в начале мая на технологической конференции Web Summit Rio. На момент публикации Наталья Чеботарь не ответила на запрос RB.RU о подробностях запуска проекта.

Фото на обложке: Nattakorn_Maneerat / Shutterstock