Основанная Бекмамбетовым студия выйдет на рынок комиксов

Студия Bazelevs, основанная режиссером Тимуром Бекмамбетовым, выйдет на рынок комиксов и графических романов. Об этом РБК рассказали в компании. Среди известных проектов студии — «Ночной дозор», «Елки» и «Горько!».

В руководство нового подразделения «БЗЗЗ Комиксы» наняли основателя магазина комиксов Takapulta Дениса Лопатникова, работавшего с российской комикс-студией Bubble художника Валентина Поткина и сценариста Владимира Максимушкина, сотрудничавшего с геймдев-студией «1С» и издательством «Белый единорог».

Пилотными проектами «БЗЗЗ» станут четыре комикса:

«Ходжа» — о приключениях Ходжи Насреддина (связан с новым проектом Бекмамбетова об этом фольклорном герое)

«Кырк-Кыз» — о таинственных девушках-воинах, сражающихся с монголами;

«Шурале» — о существе из татарской мифологии, близком к сатиру или лешему;

«Чамп» — о футбольном мяче, мечтающем сыграть на чемпионате мира.

По словам генпродюсера Bazelevs Лалы Рустамовой, потребность в комикс-студии возникла в связи с дороговизной реализации некоторых идей в формате кино. «Комиксы, с одной стороны, создают готовый продукт, который можно монетизировать, а с другой — выступают визуальной концепцией будущего фильма», — пояснила она.

Доля комиксов и графических романов на российском книжном рынке в 2023 году почти достигла 10%, однако рост этой ниши постепенно замедляется, заявил ТАСС в феврале этого года президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Снижение темпов роста популярности комиксов, по его мнению, связано с нехваткой российских авторов и произведений, а также с трудностями в переговорах с корейскими и японскими издательствами.

Бекмамбетов основал Bazelevs в 1994 году. В 2022-м студию выкупили Рустамова и Тимур Асадов, ставший ее гендиректором. Сам Бекмамбетов продолжает сотрудничать со студией как режиссер.

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