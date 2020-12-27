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Основатель Alibaba потерял более $3,6 млрд за сутки

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Согласно данным рейтинга Forbes Real-Time, за последние сутки состояние одного из богатейших китайских миллиардеров, основателя компании Alibaba Джека Ма сократилось на 3,6 миллиарда долларов из-за обвала акций компании. 

Основатель Alibaba потерял более $3,6 млрд за сутки

Обвал акций на биржах Гонконга и Нью-Йорка происходит на фоне антимонопольного расследования, начатого китайскими властями в отношении Alibaba.

Так, акции компании в Гонконге подешевели на 8,1%, а на бирже NASDAQ - на 13,3%.

По данным на закрытии торгов в четверг, состояние Джека Ма оценивалось в 57,3 миллиарда долларов. Из данных Forbes следует, что за сутки он потерял 3,6 миллиарда. Бизнесмен занимает 19 строчку рейтинга.

Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Компания в свою очередь сообщила, что готова активно сотрудничать с властями и продолжит вести нормальную деятельность, несмотря на расследование.

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.

Фото: ChinaImages/Depositphotos

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