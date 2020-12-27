Основатель Alibaba потерял более $3,6 млрд за сутки

Согласно данным рейтинга Forbes Real-Time, за последние сутки состояние одного из богатейших китайских миллиардеров, основателя компании Alibaba Джека Ма сократилось на 3,6 миллиарда долларов из-за обвала акций компании.
Обвал акций на биржах Гонконга и Нью-Йорка происходит на фоне антимонопольного расследования, начатого китайскими властями в отношении Alibaba.
Так, акции компании в Гонконге подешевели на 8,1%, а на бирже NASDAQ - на 13,3%.
По данным на закрытии торгов в четверг, состояние Джека Ма оценивалось в 57,3 миллиарда долларов. Из данных Forbes следует, что за сутки он потерял 3,6 миллиарда. Бизнесмен занимает 19 строчку рейтинга.
Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Компания в свою очередь сообщила, что готова активно сотрудничать с властями и продолжит вести нормальную деятельность, несмотря на расследование.
Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.
Фото: ChinaImages/Depositphotos
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