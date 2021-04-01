Основатель «Флакона» и «Хлебозавода» выходит из проектов

Основатель и совладелец Дизайн-завода «Флакон» и арт-пространства «Хлебозавод» Николай Матушевский принял решение выйти из проектов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook , также он лично подтвердил эту информацию RB.RU.

Матушевский заявил, что он оставляет в собственности бренд FLACON — он будет сосредоточен на развитии новых гибридных пространств для развития профессионалов в области креативных индустрий, создания стартапов и диджитал. «Сегодня на рынке есть спрос на ревитализацию пространств, где драйвером является содержательная, сервисная и акселерационная модель для предпринимателей в сфере креативных индустрий», — рассказал Матушевский RB.RU. В качестве примера он привёл площадку Fclass, которая работает на заводе «Знамя» уже год.

При этом Матушевский сообщил, что другие компании и проекты его авторства продолжат работать под брендом Flacon и не войдут в периметр сделки. В их числе — компания Flacon-X, созданная в партнёрстве с Яном Ярмощуком и специализирующаяся на консалтинге в сфере ревитализации промышленных территорий, Флакон Франшиза в лице Михаила Егошина, ответственная за создание региональных резиденций, а также проекты «Flacon1170» на Розе Хутор, «Vernissage by Flacon» в Измайлове и Творческое комьюнити «Деревня».

Дизайн-завод «Флакон» был основан в 2009 году на месте бывшего Хрустального завода имени Калинина, за прошедшее десятилетие он успел приобрести репутацию одного из главных креативных пространств Москвы. «Хлебозавод», расположенный по соседству с «Флаконом», заработал в формате арт-пространства в 2015 году. В апреле 2019 года Матушевский сообщил об объединении двух площадок, однако уже в декабре «Флакон» и «Хлебозавод» были вновь разъединены: в качестве причины акционеры назвали невозможность совместить разные бизнес-модели в одном проекте.

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Фото: Phototraveller / Depositphotos