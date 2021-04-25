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Основатель Spotify хочет купить «Арсенал»

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Гендиректор и основатель музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк выразил готовность приобрести контрольный пакет акций лондонского «Арсенала», если американский бизнесмен Стэн Кронке решит продать клуб.

Основатель Spotify хочет купить «Арсенал»

Предприниматель отметил, что болел за этот клуб с детства.

«С самого раннего детства, сколько себя помню, болел за «Арсенал». Если Kroenke Sports & Entertainment Inc. (KSE) захочет продать «Арсенал», я с радостью предложу свою кандидатуру», — написал шведский бизнесмен на своей странице в Twitter.

Forbes оценил состояние предпринимателя в $4,7 млрд. В апрельском рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира от Forbes лондонский «Арсенал» занял восьмое место, его оценили в $2,8 млрд.

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Фото: Pasko Maksim/shutterstock

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