Основатель Spotify хочет купить «Арсенал»

Предприниматель отметил, что болел за этот клуб с детства.

«С самого раннего детства, сколько себя помню, болел за «Арсенал». Если Kroenke Sports & Entertainment Inc. (KSE) захочет продать «Арсенал», я с радостью предложу свою кандидатуру», — написал шведский бизнесмен на своей странице в Twitter.

Forbes оценил состояние предпринимателя в $4,7 млрд. В апрельском рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира от Forbes лондонский «Арсенал» занял восьмое место, его оценили в $2,8 млрд.

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Фото: Pasko Maksim/shutterstock