Основатель Spotify хочет купить «Арсенал»

Гендиректор и основатель музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк выразил готовность приобрести контрольный пакет акций лондонского «Арсенала», если американский бизнесмен Стэн Кронке решит продать клуб.
Предприниматель отметил, что болел за этот клуб с детства.
«С самого раннего детства, сколько себя помню, болел за «Арсенал». Если Kroenke Sports & Entertainment Inc. (KSE) захочет продать «Арсенал», я с радостью предложу свою кандидатуру», — написал шведский бизнесмен на своей странице в Twitter.
Forbes оценил состояние предпринимателя в $4,7 млрд. В апрельском рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира от Forbes лондонский «Арсенал» занял восьмое место, его оценили в $2,8 млрд.
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Фото: Pasko Maksim/shutterstock
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