Основатель Twitter и рэпер Jay-Z потратят более $23,6 млн на превращение биткоина в «валюту интернета»

Основатель Twitter Джек Дорси и рэпер Jay-Z направят в более $23,6 млн фонд, который будет заниматься расширением возможностей использования Bitcoin и превращением его в валюту всего интернета.

Рэпер Jay-Z (настоящее имя Шон Кори Картер) и генеральный директор Twitter Джек Дорси переведут 500 биткоинов ($23,6 млн) специальному фонду, задачей которого работа над расширением возможностей использования Bitcoin.

Сейчас инвесторы ведут поиск команды разработчиков. Предпочтение будет отдаваться командам из Индии и Африки. Также Дорси ищет трёх членов правления для нового фонда и опубликовал в Twitter анкету для заявки на должность.

В анкете задачей специалистов названо превращение биткоина в валюту для всего интернета. В сентябре 2020 года сам Дорси говорил, что именно биткоин лучше всего подходит на роль валюты для всемирной паутины.

Компания Square, принадлежащая Джеку Дорси, инвестировала в главную цифровую монету $50 млн. За последний год популярность биткоина выросла в несколько раз, отразившись на его стоимости. Интерес к криптовалюте стали проявлять крупные компании.

Последними о планах начать работать с Bitcoin заявили платежная система MasterCard и старейший банк США Bank of New York Mellon.Также крупную инвестицию в биткоин недавно сделала компания Tesla, вложив в криптовалюту $1,5 млрд для последующего приема платежей в Bitcoin.

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