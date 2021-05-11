Основатель «ВкусВилла» запустит новый инвестиционный фонд

Фонд будет полностью состоять из сторонних средств, денег основателей в нём не будет, заявил Кривенко Forbes.

«Мы думаем, что пора идти в школу. И мы хотим показать открыто наши результаты: то, что получилось, те идеи, которые мы нашли», — отметил основатель «ВкусВилла».

Также, по словам Кривенко, «ТилТех-2» откажется от взимания платы за управление. Forbes отмечает, что традиционно размер подобной комиссии составляет около 1-2% в год, также фонды взимают от 10 до 20% от прироста стоимости активов в качестве «платы за успех». В новом фонде «плата за успех» составит около 50%

Кривенко объясняет подобный размер комиссии принципом «шкура на кону». «Нам кажется не очень справедливым, когда фонды берут за управление 2%, мы готовы рисковать», — заявил предприниматель. «Мы называем это «фонд предпринимателей для предпринимателей», и чтобы нам было интересно, мы должны получить 50% [от заработанного], но из этих денег мы оплатим расходы на управление».

По словам Кривенко, если фонд не добьется успеха, вся доля управляющих уйдет на покрытие расходов. «ТилТех-2» рассчитан на десять лет.

Фонд «ТилТех» был основан Андреем Кривенко и его партнёрами, председателем совета директоров ГК «Агама» Юрием Алашеевым и главой «Химрара» Андреем Иващенко, в 2017 году. На данный момент объём фонда составляет 4 млрд рублей.

По информации Forbes. с момента основания «ТилТех» провел 43 сделки, из них четыре сделки серии А на сумму 1,5 млрд рублей, семь сделок на посевной стадии на сумму 300 млн рублей и 32 сделки — на стадии pre-seed на сумму 264 млн рублей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!