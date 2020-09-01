Основатель VResorts расскажет о VR-технологиях в туризме и способах привлечения инвестиций

2 сентября состоится онлайн-встреча представителей московской туриндустрии с Владимиром Варнавским, основателем и генеральным директором компании VResorts. Спикер расскажет, как VR-технологии трансформируют туризм, и даст советы о том, как тревел-стартапу привлекать инвестиции.

Владимир Варнавский запустил VResorts в 2018 году в Сингапуре. Компания разработала первую в мире e-commerce-платформу в виртуальной реальности, которая позволяет туристам «прогуляться» по территории перед тем, как забронировать номер.

До открытия стартапа Владимир работал управляющим директором в Tink Labs — гонконгской компании, которая устанавливает смартфоны со встроенными гидами в гостиничных номерах. Открыл бизнес гонконгской компании в 20 странах Европы. Занимал должность Engagement Manager в McKinsey & Company, работая над стратегией для авиакомпаний, банков и нефтегазового сектора.

На онлайн-встрече спикер расскажет:

как виртуальная реальность все активнее проникала в туристическую индустрию во время пандемии;

насколько востребованными будут VR-технологии после снятия ограничений;

как создавать новые туристические продукты с использованием VR;

где найти инвестора для тревел-стартапа;

как правильно общаться с инвесторами и готовить презентацию.

В мероприятии можно участвовать бесплатно — для этого нужно зарегистрироваться на сайте. Событие пройдет на платформе Webinar.

Онлайн-встреча с Владимиром Варнавским — часть завершающего модуля образовательной программы «Фабрика туристических продуктов и сервисов». Проект запущен в рамках онлайн-площадки для туристического бизнеса Moscow Travel Hub, созданной Комитетом по туризму города Москвы. Здесь представители индустрии могут общаться в Telegram-чате, создавать коллаборации, узнавать актуальные новости и читать статьи о современных технологиях и маркетинге туристических продуктов и сервисов.





Фото на обложке: Martin Novak / Shutterstock