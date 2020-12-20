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Остаётся на уровне 4,25%: ЦБ решил не играться ставкой на фоне роста инфляции

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Центральный Банк признал, что уровень инфляции-2020 будет выше прогнозируемого уровня. Так, по итогам конца года ожидается 4,6-4,9%. При этом регулятор решил сохранить ключевую ставку, отметив, что будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения.

Остаётся на уровне 4,25%: ЦБ решил не играться ставкой на фоне роста инфляции

Центральный Банк России оставил ключевую ставку на уровне 4,25%. При этом в сообщении на официально сайте регулятора сказано, что аналитики ЦБ будут оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения.

Кроме того, в релизе ЦБ говорится, что уровень инфляции-2020 окажется выше прогнозируемого - цены по итогам года вырастут на 4,6-4,9%. Аналитики ЦБ отмечают, что помимо всего прочего инфляцию разгоняет рост цен на продукты.

При этом ухудшение ситуации с коронавирусом оказывает существенно меньшее сдерживающее влияние на экономическую активность, чем во втором квартале года. Тем не менее, ЦБ признает, что восстановление российской экономике в четвёртом квартае остановилось.

Регулятор рассчитывает на его возобнобновление весной 2021-го, когда обстановка с коронавирусом стабилизируется.

Фото: Vicdemi/Depositphotos

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