От тестировщика до «динозавра эпохи»: В «Буке» рассказали о последних проектах издателя игр Александра Михайлова

В пятницу стало известно об уходе из жизни сооснователя компании «Бука» Александра Михайлова. При его участии на российский рынок выходили такие игры, как «Петька и Василий Иванович», «Герои меча и магии III», серия Far Cry, Deus Ex: Mankind Divided, Rise of the Tomb Raider. Александр начинал простым тетировщиком, но сейчас мы потеряли «динозавра эпохи», считает гейм-дизайнер Святослав Торик. В «Буке» RB.ru рассказали о последних проектах компании, которые реализовывались под непосредственным руководством Александра Михайлова.

