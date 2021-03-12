От тестировщика до «динозавра эпохи»: В «Буке» рассказали о последних проектах издателя игр Александра Михайлова

В пятницу стало известно об уходе из жизни сооснователя компании «Бука» Александра Михайлова. При его участии на российский рынок выходили такие игры, как «Петька и Василий Иванович», «Герои меча и магии III», серия Far Cry, Deus Ex: Mankind Divided, Rise of the Tomb Raider. Александр начинал простым тетировщиком, но сейчас мы потеряли «динозавра эпохи», считает гейм-дизайнер Святослав Торик. В «Буке» RB.ru рассказали о последних проектах компании, которые реализовывались под непосредственным руководством Александра Михайлова.
Сооснователь и глава компании «Бука» Александр Михайлов умер на 50-м году жизни. Об этом в своем Twitter сообщил гейм-дизайнер Святослав Торик, это подтвердил RB.ru продюсер «Буки» Александр Кутехов.
«Умер Александр Михайлов, основатель и директор "Буки". Один из важнейших динозавров эпохи, который мог бы многое рассказать об игровом и издательском бизнесе 90-х. Но теперь уже не расскажет», — написал Торик.
PR-менеджер компании «Бука» Артем Студеникин рассказал Rusbase, что Александр Михайлов посвятил компании всю свою жизнь.
«С момента основания компании он успел поработать тестировщиком, специалистом службы технической поддержки, затем продюсером, руководителем службы разработки, а с 2004 года стал бессменным генеральным директором, — говорит Студенкин. — Невозможно переоценить его вклад в развитие не только нашей компании, но и всей российской игровой индустрии».
Он отметил, что пандемия практически не затронула работу компании над проектами, начатыми до локдауна и повлияла лишь на некоторые организационные моменты, связанные с переводом сотрудников на удаленку.
Студеникин добавил, что «Бука» запустила до пандемии дистрибуцию цифровых и физических изданий игр для ПК и консолей, дистрибуцию самих консолей и эксклюзивного премиального мерча видеоигровой тематики. Также компанией был запущен интернет-магазин shop.buka.ru, мировое издательство собственных игр под собственным брендом.
«Бука» была основана в 1993 году, а с 2008 года стала дочерним предприятием компании «1С». Сегодня она работает более чем в 50 странах мира.
Фото: пресс-служба «Буки»
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