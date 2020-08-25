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«IT-парк» Казани проводит отбор в бизнес-инкубатор

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

12-13 сентября эксперты выберут проекты, которые станут новыми резидентами бизнес-инкубатора казанского «IT-парка». Заявки на участие принимаются до 6 сентября на сайте. Участие бесплатное.

«IT-парк» Казани проводит отбор в бизнес-инкубатор

Присоединиться к бизнес-инкубатору могут IT-проекты ранних стадий, которые разрабатывают и тестируют свой продукт, а также стартапы, планирующие привлекать инвестиции и масштабироваться.

Организаторам особенно интересны следующие направления:

  • облачные технологии;
  • AR/VR;
  • интернет вещей;
  • автоматизация;
  • образовательные проекты;
  • социальное дистанцирование.

Резиденты бизнес-инкубатора получат помощь с привлечением финансирования, подбора команды, продвижением, виртуальный сервер, услуги бухгалтеров и юристов, возможность обучения, общения с менторами, трекинг проекта, а также оборудованные рабочие места в казанском офисе «IT-парка».

Организаторы пригласят лучшие стартапы на очную встречу, которая пройдет 12 и 13 сентября в Казани. Узнать условия участия и подать заявку можно на странице бизнес-инкубатора.

Фото на обложке: den781 / Shutterstock

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