«Отчаянные домохозяйки» и «Игра престолов» мотивируют россиянок на генерацию фото
18% россиянок с помощью искусственного интеллекта (ИИ) примеряют на себя образ Габриэль Солис из «Отчаянных домохозяек», а 16% ― Дейенерис Таргариен из «Игры престолов», показал опрос проведенный сервисом Shotix среди 1250 девушек из разных регионов России. С результатами ознакомился Русбейс.
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14% опрошенных нейросети помогают увидеть себя в образе Барби в исполнении Марго Робби, 13; — Чудо‑женщины («Лига справедливости»), а 12% ― Гермионы Грейнджер («Гарри Поттер»).
Всего 50% респондентов регулярно используют ИИ для генерации фото. 52% незначительно ретушируют изображения, а 13% предпочитают естественность и никогда не редактируют фото. Более 75% россиянок полагают, что ИИ влияет на восприятие красоты, но 40% считают, что технология позволяет расширить границы и стили, а не навязывает стандарт.
- Прошлым летом Microsoft представила бесплатное приложение для генерации изображений по текстовому описанию. В Designer можно создавать открытки, коллажи, аватары и другое.
Фото на обложке: Невафильм
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