МТС отчиталась о падении операционной прибыли за квартал на 26%

МТС отчиталась за второй финансовый квартал. Операционная прибыль год к году упала на 26%, выручка почти не изменилась. Зато направление финтеха (“МТС Банк”) показало хорошие результаты – количество клиентов выросло, выручка увеличилась на 37%.

Финансовым отчетом за второй квартал 2022 года с RB поделилась пресс-служба МТС.

Если сравнивать год к году (второй квартал 2022-ого к второму кварталу 2021-ого), консолидированная выручка осталась почти неизменной (+0,7%) и составила 127, 8 млрд рублей.

Чистая прибыль группы МТС упала на 36,4% с 17,2 млрд рублей до 10,9 млрд рублей. Капитальных затрат стало меньше – 22 млрд рублей против 25,8 млрд рублей. Чистый долг вырос с 348,5 млрд рублей до 419 млрд рублей.

Воодушевляющие результаты показало финтех-направление МТС. Выручка от оказания финансовых услуг выросли на 37,2% до 15,9 млрд рублей, а количество клиентов «МТС Банка» увеличилось на 18,6% до 3,1 млн.

Фото на обложке: Jasen Wright / Shutterstock