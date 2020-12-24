Отчётность без чеков и посадочных: «Авиасейлс» оцифрует командировки

«Авиасейлс для бизнеса» и облачный сервис для предпринимателей «Кнопка» запустили совместный проект, который облегчит оформление командировок для сотрудников, говорится в релизе, поступившем в редакцию Rusbase.

Теперь при планировании поездки через «Авиасейлс для бизнеса» компании, которые ведут бухгалтерский учет на аутсорсе в «Кнопке», смогут избавиться от традиционных атрибутов отчетности: гостиничных бланков, чеков и посадочных талонов.

«Потеря сотрудником посадочного талона оборачивается для компании расходами, которые нельзя использовать для налогового вычета. Да, существует вариант запросить копию у авиакомпании, но это занимает время. Вместе с Авиасейлс мы придумали, как автоматизировать процесс», — говорит директор сервиса «Кнопка» Сергей Герштейн.

При заказе жилья или билетов через «Авиасейлс для бизнеса» закрывающие документы попадут в бухгалтерию предприятия автоматически — в электронном виде. «Кнопка» сможет учесть расходы на поездку и рассчитать заработную плату сотрудника с учетом командировки, а после отправить отчётность в налоговую, пенсионный фонд и ФСС.

«Коронавирус не отменял командировки. И мы рады возможности избавить предпринимателей от ещё одной головной боли», — добавляет Иван Бойцов, руководитель «Авиасейлс для бизнеса».

Фото: Пресс-служба «Авиасейлс»