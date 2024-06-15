Отдыхающие потратили в России 1,8 трлн рублей за год — «СберАналитика»

В «СберАналитике» изучили финансы отдыхающих в России и пришли к выводу, что за год на отдых внутри страны было потрачено 1,8 трлн рублей. Главные получатели средств — отели, рестораны, кафе, развлекательные заведения.

Совокупные расходы отдыхающих в России за пять лет выросли в 1,8 раза и по итогам 2023 года составили 1,8 трлн рублей, говорится в исследовании «СберАналитики», подготовленном в июне. Для анализа использовались обезличенные ретроспективные данные о турпотоках и тратах отдыхающих.

«Люди готовы тратить больше на общепит, развлечения и отели. Именно на объекты размещения приходится около трети всех расходов в отпуске», — говорится в исследовании.

Больше всего денег туристы тратили в Москве, Подмосковье, на Кубани, в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Татарстане. Самое большое количество молодых туристов прибывает с территории Северного Кавказа, установили аналитики.

За пять лет, с 2019 года, внутренний турпоток в России вырос на 32%. В пандемийном 2020 году отпуск внутри страны провели 92 млн граждан, в 2021-м и 2022-м — 115 млн, а в 2023-м — 153 млн, что стало рекордом за пять лет наблюдений. В «СберАналитике» ожидают, что динамика будет позитивной и в 2024 году.

Фото на обложке: RB.RU