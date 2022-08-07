Немецкие отельеры привлекли на 25% больше соискателей благодаря татуировкам

Немецкая гостиничная группа Ruby Hotels нашла нетрадиционный способ привлечь больше соискателей: работодатель обещает после полугода сотрудничества оплатить татуировку, пирсинг или новую стрижку (из расчета €500 на человека).
С момента запуска предложения в июне, количество заявок на работу в Ruby Hotels увеличилось на 25% (и это несмотря на период летних отпусков). Предложение будет действовать до конца года, пишет CNN.
«Учитывая нехватку персонала в гостиничном бизнесе по всей Европе, это очень хороший результат», – считает Ута Шойрер, вице-президент Ruby по персоналу.
В беспощадном мире HoReCa после пандемии получение лучших сотрудников – это безусловный ключ к успеху. И если классный персонал можно заманить обещанием новых тату – так тому и быть.
К тому же это полностью соответствует ценностям сети Ruby Hotels, у которой 16 отелей по всей Европе и которая хочет видеть в своих рядах «командных игроков, которые ценят характер, душу и индивидуальность»:
«Мы любим людей с ярко выраженной индивидуальностью, именно с такими мы хотим общаться. Сочетание уникальных характеров – это то, что создает атмосферу и лежит в основе успеха Ruby».
Татуировки, пирсинг и прически – это очень личная история. И за счет их упоминания руководство Ruby показывает, что намерено поощрять своих сотрудников всегда оставаться самими собой и открыто демонстрировать свою индивидуальную историю успеха.
Ута Шойрер добавляет, что пока, судя по опросам, именно татуировки привлекают соискателей больше всего (больше пирсинга или причесок). Это показывает, что HR-специалисты задели людей за живое своим подходом.
При этом уже давно работающие сотрудники тоже не останутся в стороне. Схема сработала настолько хорошо, что руководство расширило ее.
«Старожилы» могут порекомендовать своих знакомых на ту или иную должность, и если тот будет нанят, бренд будет платить за татуировку для каждого из них.
Фото на обложке: Matheus Frade / Unsplash
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