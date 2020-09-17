«Работа.ру» назвала самые распространенные причины для отгулов у россиян
Рекрутинговый сервис «Работа.ру» выяснил, по каким причинам россияне чаще всего берут отгулы на работе. Rusbase ознакомился с результатами исследования.
Самые частые причины для отгулов у россиян:
- запись к врачу — 39%;
- необходимость присмотреть за детьми — 27%;
- плохое самочувствие — 19%;
- вызов мастера на дом или срочная доставка мебели — 9%;
- внезапный приезд родственников — 3%;
- хорошая погода, чтобы прогуляться или уехать на дачу — 3%.
24% респондентов лгали на работе о самочувствии, чтобы взять отгул. 2% из них также признались, что ради этого подделывали больничные листы.
Треть опрошенных указала, что до 10% причин их отгулов — выдуманные. 5% респондентов фальсифицируют до 30% причин неявки на работу. 1% респондентов всегда лжет работодателю по поводу истинной причины пропуска работы. 58% опрошенных сказали, что всегда честны с работодателями по вопросам отгулов.
Опрос проходил в сентябре 2020 года среди 4600 респондентов из всех регионов России.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья