«Работа.ру» назвала самые распространенные причины для отгулов у россиян

Рекрутинговый сервис «Работа.ру» выяснил, по каким причинам россияне чаще всего берут отгулы на работе. Rusbase ознакомился с результатами исследования.

Самые частые причины для отгулов у россиян:

запись к врачу — 39%;

необходимость присмотреть за детьми — 27%;

плохое самочувствие — 19%;

вызов мастера на дом или срочная доставка мебели — 9%;

внезапный приезд родственников — 3%;

хорошая погода, чтобы прогуляться или уехать на дачу — 3%.

24% респондентов лгали на работе о самочувствии, чтобы взять отгул. 2% из них также признались, что ради этого подделывали больничные листы.

Треть опрошенных указала, что до 10% причин их отгулов — выдуманные. 5% респондентов фальсифицируют до 30% причин неявки на работу. 1% респондентов всегда лжет работодателю по поводу истинной причины пропуска работы. 58% опрошенных сказали, что всегда честны с работодателями по вопросам отгулов.

Опрос проходил в сентябре 2020 года среди 4600 респондентов из всех регионов России.