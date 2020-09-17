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«Работа.ру» назвала самые распространенные причины для отгулов у россиян

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Рекрутинговый сервис «Работа.ру» выяснил, по каким причинам россияне чаще всего берут отгулы на работе. Rusbase ознакомился с результатами исследования. 

«Работа.ру» назвала самые распространенные причины для отгулов у россиян

Самые частые причины для отгулов у россиян: 

  • запись к врачу — 39%;
  • необходимость присмотреть за детьми — 27%;
  • плохое самочувствие — 19%;
  • вызов мастера на дом или срочная доставка мебели — 9%;
  • внезапный приезд родственников — 3%;
  • хорошая погода, чтобы прогуляться или уехать на дачу — 3%. 

24% респондентов лгали на работе о самочувствии, чтобы взять отгул. 2% из них также признались, что ради этого подделывали больничные листы. 

Треть опрошенных указала, что до 10% причин их отгулов — выдуманные. 5% респондентов фальсифицируют до 30% причин неявки на работу. 1% респондентов всегда лжет работодателю по поводу истинной причины пропуска работы. 58% опрошенных сказали, что всегда честны с работодателями по вопросам отгулов.

Опрос проходил в сентябре 2020 года среди 4600 респондентов из всех регионов России.

Фото: Zastolskiy Victor / Shutterstock

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