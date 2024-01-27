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Только 14% россиян готовы полностью отказаться от интернета во внерабочее время

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Сегодня все мы так или иначе зависимы от интернета, многие рабочие процессы вообще сложно представить себе без доступа к сети, но готовы ли россияне отказаться от присутствия во всемирной паутине вне офиса? Это решил проверить портал «Работа.ру» и провел онлайн-опрос 3,5+ тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

Только 14% россиян готовы полностью отказаться от интернета во внерабочее время

В итоге на вопрос, готовы ли они отказаться от присутствия в сети вне рабочего времени, большинство (48%) ответили, что могут сделать это лишь частично. Интересно, что 6% сообщили, что «хотели бы, но не могут» (из-за работы — 30%, родственников — 33%, иных внешних обстоятельств).

Треть опрошенных (32%) не считают, что по какой-либо причине должны отказывать себе в доступе к интернету. При этом готовые полностью отказаться от сети в свободное от работы время респонденты (их всего 14%) нашли достаточно существенные поводы для этого — они считают, что:

  • Технологии стимулируют лень и прокрастинацию — 45%,
  • Экраны вредят зрению — 27%,
  • Гаджеты плохо влияют на сон — 22%,
  • Портится осанка — 18%.

Среди аргументов присутствовал также финансовый фактор («дорогие тарифы обслуживания» — 7% готовы отказаться от сети, чтобы экономить) и субъективная оценка своей чрезмерной привязанности к серфингу в интернете («слишком много времени провожу за компьютером/смартфоном» — 44%).

Интернет-зависимые люди (которые тоже осознают, что много времени проводят в сети) составили 8% тех, кто не готов отказываться от исследования всемирной паутины в свободное время. Остальные — не считающие себя зависимыми — не намерены ограничивать себя, поскольку считают свое присутствие в сети важной частью жизни (45%) или и без того редко пользуются интернетом (в том числе на работе — 22%).

Фото на обложке: Unsplash

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