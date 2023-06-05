С начала 2023 года число откликов на IT-вакансии в России увеличилось на 44%

В январе-мае 2023 года число откликов на IT-вакансии по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 44% — до 23,4 млн. При этом количество вакансий увеличилось до 274,9 тыс. (7%), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на hh.ru.

В МТС количество откликов на IT-вакансии в первом квартале выросло на 59% год к году, всего в 2023 году в МТС поступило 38 тыс. откликов, рассказали в компании.

В VK количество откликов на вакансии с начала года увеличилось в два раза, рассказали в компании. При этом число вакансий в холдинге выросло почти в три раза, до 1,5 тыс. В компании связывают рост активности соискателей с уходом зарубежных вендоров, ростом числа вакансий и общими изменениями рынка.

Глава НП «Руссофт» Валентин Макаров объясняет тренд освобождением от мобилизации, а также сочетанием мер господдержки и возможностью удаленной работы.

По его словам, сейчас среди соискателей много молодежи, которая устремилась на онлайн-курсы по этому профилю. В итоге сейчас переизбыток кандидатов на позиции junior, которые имеют явно завышенные зарплатные ожидания и недопустимо низкую квалификацию, не позволяющую брать их на работу.

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