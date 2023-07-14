Только у 23% россиян есть образование в сфере предпринимательского дела — исследование

Большинство россиян признались, что давно мечтают запустить свое дело, в основном по перепродаже товаров, открыть собственное производство или взять франшизу — по 18%, показало исследование маркетплейса Ozon. С результатами ознакомился RB.RU.

В запуск своего дела 68% готовы вложить до 500 тыс. рублей, еще почти четверть — до 1 млн рублей, а каждый десятый — более 1 млн рублей.

При этом образование в сфере предпринимательского дела есть лишь у 23% респондентов. Еще 44% заявили, что получают необходимые навыки в процессе работы в другой компании.

В целом 38% респондентов считают ключевым для запуска бизнеса наличие стартового капитала, 21% — корректного бизнес-плана, а каждый пятый — опыта работы в области. Еще 69% отметили, что готовы открыть совместное дело с родственниками и друзьями, причем для 36% из них важно четкое разделение обязанностей и ролей в бизнесе.

В онлайн-анкетировании в июне 2023 года участвовали 1520 жителей России в возрасте старше 18 лет.

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