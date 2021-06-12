Открыт новый механизм восстановления поврежденной ДНК

Открытие может ускорить разработку новых препаратов, которые важны при лечении рака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соавтора работы, академика РАН, заведующую лабораторией биоорганической химии ферментов Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Ольгу Лаврик.

«Нами была открыта новая мишень поли-АДФ-рибозилирования, то есть обнаружен новый процесс в клетке. Мы установили, что присоединение поли-АДФ-рибозы к ДНК идет только в том случае, если она повреждена, причем повреждена очень существенно — в ней есть множественные разрывы. По одной из версий, которые сейчас рассматриваются, полимер поли-АДФ-рибозы, присоединяясь к разрывам в ДНК, защищает их от деградации. Следовательно, в ожидании исправления этих повреждений разрывы оказываются защищенными», — отметила она.

Авторы работы предполагают также, что присоединение полимера к поврежденным концам ДНК может создавать «посадочную площадку» для белков, которые отвечают за их восстановление. Отмечается, что понимание механизма является важным этапом для будущих исследований, направленных на поиск инструментов управления стабильностью генома.