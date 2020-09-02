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Банк «Открытие» объявил о поиске решений для определения уровня кредитного риска

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Банк «Открытие» объявил о поиске новых нестандартных подходов к определению уровня кредитного риска клиента — физлица. Среди задач — найти новые источники данных для расчета указанного показателя, а также выделить новые переменные для его отражения. Об этом Rusbase сообщил представитель платформы Openovator, на базе которой будет проходить общение стартапов и банка.

Банк «Открытие» объявил о поиске решений для определения уровня кредитного риска

Основные направления интересных для банка решений:

  • управление рисками для повышения эффективности действующих моделей оценки кредитного риска;
  • оценка кредитного риска в виде расширения знаний о клиенте;
  • новые более эффективные подходы для определения уровня кредитного риска.

Предлагаемые проекты должны cоответствовать нескольким требованиям:

  • иметь зарегистрированное в России или за рубежом юрлицо;
  • обладать инновационностью;
  • быть готовыми запустить пилот;
  • решение должно иметь MVP (прототип или работающий продукт);
  • команда проекта должна работать вместе как минимум 1 год;
  • стартап должен иметь опыт решения похожих задач в других компаниях.

Банк предлагает участникам конкурса ресурсы для тестирования идей и экспертизу от профильных специалистов. На каждый пилотный проект будет выделено до 1,5 млн рублей. Кроме того, успешные пилотные проекты смогут заключить долгосрочный контракт для масштабирования инновации.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, заполнив анкету с указанием имеющегося опыта и компетенций.

Стартапы, прошедшие отбор, получат приглашение на вебинар. Он состоится 4 сентября. На вебинаре представитель банка расскажет более подробно о стоящей бизнес-задаче. Также, по заявлению банка, можно будет задать любые уточняющие вопросы.

После вебинара командам нужно будет отправить в банк соответствующие коммерческие предложения. Они будут изучены экспертами банка. После этого лучшие проекты получат приглашение для дальнейшего общения и запуска пилотов. Отмечается, что количество отбираемых стартапов не ограничено.

Фото: Starikov Pavel / Shutterstock

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