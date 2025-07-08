100-500 тысяч и выше — за открытие ПВЗ: уже треть россиян готовы идти в такой бизнес

Согласно исследованию Ozon, с которым ознакомился Русбейс, 32% россиян задумываются об открытии пункта выдачи заказов (ПВЗ) как о старте собственного дела.

11% готовы сделать это в ближайшее время, а 21% пока изучают возможности. При этом почти половина опрошенных (48%) проявляют интерес, но не спешат с решением.

От Москвы до малых городов

Наибольший спрос на этот вид бизнеса зафиксирован в столице (39%) и городах-миллионниках (37%). Однако жители населенных пунктов с численностью от 100 тыс. до 1 млн человек демонстрируют сопоставимый уровень заинтересованности (30–36%). Среди преимуществ респонденты отмечают высокий спрос (62%), поддержку от маркетплейса (40%), низкие стартовые вложения (39%) и быструю окупаемость (35%).

36% будут совмещать, 58% бросят работу

58% потенциальных предпринимателей готовы полностью переключиться на свой бизнес, тогда как 36% планируют совмещать его с работой по найму. Самый популярный бюджет на запуск ПВЗ составляет 100 тыс. рублей (24% опрошенных). 20% готовы потратить от 100 до 200 тыс. рублей, 17% — от 200 до 300 тыс., 15% — от 300 до 500 тыс.. Выложить свыше 500 тыс. рублей планируют только 7%.

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