100-500 тысяч и выше — за открытие ПВЗ: уже треть россиян готовы идти в такой бизнес
Согласно исследованию Ozon, с которым ознакомился Русбейс, 32% россиян задумываются об открытии пункта выдачи заказов (ПВЗ) как о старте собственного дела.
- Новости
11% готовы сделать это в ближайшее время, а 21% пока изучают возможности. При этом почти половина опрошенных (48%) проявляют интерес, но не спешат с решением.
От Москвы до малых городов
Наибольший спрос на этот вид бизнеса зафиксирован в столице (39%) и городах-миллионниках (37%). Однако жители населенных пунктов с численностью от 100 тыс. до 1 млн человек демонстрируют сопоставимый уровень заинтересованности (30–36%). Среди преимуществ респонденты отмечают высокий спрос (62%), поддержку от маркетплейса (40%), низкие стартовые вложения (39%) и быструю окупаемость (35%).
36% будут совмещать, 58% бросят работу
58% потенциальных предпринимателей готовы полностью переключиться на свой бизнес, тогда как 36% планируют совмещать его с работой по найму. Самый популярный бюджет на запуск ПВЗ составляет 100 тыс. рублей (24% опрошенных). 20% готовы потратить от 100 до 200 тыс. рублей, 17% — от 200 до 300 тыс., 15% — от 300 до 500 тыс.. Выложить свыше 500 тыс. рублей планируют только 7%.
Фото на обложке: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как открыть пункт выдачи заказов»
- 1 Ozon дает «Точку опоры»: компания запускает программу поддержки 175 тыс. сотрудников и владельцев ПВЗ Ozon и «Понимаю» запустили программу психологической поддержки для сотрудников ПВЗ 02 июля 12:44
- 2 У Ozon минус ₽4,5 млрд. Маркетплейсу не удалось взыскать с девелопера деньги за сгоревший склад Ozon проиграл иск к девелоперу на 4,5 млрд рублей по пожару на складе 24 июня 18:09
- 3 Ozon запустил автоматизированную систему замеров крупногабаритных грузов Устройство справляется с объектами весом от 250 грамм до 1 тонны 19 июня 10:02
- 4 Ozon опередил Wildberries по лояльности покупателей А также репутации работодателя 16 июня 12:55