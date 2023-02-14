Банк «Открытие» продал 21 млн акций Qiwi и вышел из числа его акционеров

Qiwi лишился одного из крупнейших акционеров. Банк «Открытие» продал 21 млн акций и вышел из капитала компании. Покупателя пакета стороны сделки не раскрывают. У «Открытия» было 13,7% голосующих акций Qiwi.

О сделке по продаже банком «Открытие» акций платежной системы Qiwi сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

«Открытие» вышел из капитала Qiwi, продав 21 млн акций класса B. Сумма сделки неизвестна, как и имя покупателя пакета – стороны не раскрыли эту информацию.

Банку «Открытие» принадлежали 41% акций класс B, что равно 13,7% голосующих акций Qiwi. Всего в капитале Qiwi 10,4 млн акций класса А, что эквивалентно 10 голосам, и 52,3 млн акций класса B, или один голос.

27 декабря 2022 года Центральный банк закрыл сделку по продаже банка «Открытие» банку ВТБ. Сумма сделки составила 340 млрд рублей, сделав ее одной из крупнейших на российском рынке.

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