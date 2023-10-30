Правительство упростило гражданам «дружественных» стран открытие счетов в российских банках. Они смогут подать пакет документов для открытия счета в своей стране до приезда в Россию, а по приезду уже проводить платежи в банках.
Для граждан «дружественных» России стран упростили открытие счетов в российских банках. Правительство утвердило соответствующее решение, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
«Для этого иностранным гражданам нужно будет представить пакет необходимых документов в кредитную организацию, которая находится в их стране, еще до въезда в Россию. По прибытии они уже смогут осуществлять платежи в наших банках», – рассказал Мишустин.
Премьер-министр отметил, что новый механизм будет удобен для приезжающих в Россию туристов и предпринимателей.
Мишустин также уточнил, в перечень подпадающих под механизм стран входят Белоруссия, Казахстан, Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия, Турция и некоторые другие государства.
Фото на обложке: Viacheslav Lopatin /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Банки стали отказывать заемщикам в ипотеке по утвержденным условиям
- 2 7% банков остались без приложений, но кредитные продукты технологичны: как российские банки развиваются в «цифре»
- 3 Как в 2023 году платить банку за ВЭД меньше
- 4 Особенности исламского банкинга: подводные камни, ожидающие российских предпринимателей
- 5 5 ухищрений банков, из-за которых вы платите за эквайринг больше
ВОЗМОЖНОСТИ
30 октября 2023
31 октября 2023
31 октября 2023