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Правительство упростило гражданам «дружественных» стран открытие счетов в российских банках

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Правительство упростило гражданам «дружественных» стран открытие счетов в российских банках. Они смогут подать пакет документов для открытия счета в своей стране до приезда в Россию, а по приезду уже проводить платежи в банках.

Правительство упростило гражданам «дружественных» стран открытие счетов в российских банках

Для граждан «дружественных» России стран упростили открытие счетов в российских банках. Правительство утвердило соответствующее решение, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

«Для этого иностранным гражданам нужно будет представить пакет необходимых документов в кредитную организацию, которая находится в их стране, еще до въезда в Россию. По прибытии они уже смогут осуществлять платежи в наших банках», – рассказал Мишустин. 

Премьер-министр отметил, что новый механизм будет удобен для приезжающих в Россию туристов и предпринимателей.

Мишустин также уточнил, в перечень подпадающих под механизм стран входят Белоруссия, Казахстан, Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия, Турция и некоторые другие государства.

Фото на обложке: Viacheslav Lopatin / Shutterstock

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