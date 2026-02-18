Отмечать Масленицу в 2026 году планируют 75% россиян — приготовление блинов дома обойдётся в 427 ₽
Приготовление блинов на Масленицу обойдётся в 427 ₽
В 2026 году 75% россиян планируют праздновать — почти столько же собираются печь блины самостоятельно, следует из исследования ЮMoney и ИТ-компании «Эвотор». Средняя стоимость основного набора продуктов — молоко, яйца, мука, сметана и разрыхлитель — составила 427 ₽, что на 1% меньше показателя прошлого года. Обычно расходы на праздничный стол находятся в диапазоне от 1 до 3 тысяч рублей.
59% россиян планируют печь блины на работе или учёбе
Домашняя готовка остаётся ключевым элементом праздника: только 9% респондентов планируют посещать кафе и рестораны, чтобы попробовать блинное меню. В то же время 59% собираются поддержать традицию в офисах или учебных коллективах, 34% пойдут в гости, а 28% — на городские гуляния. Готовая продукция в магазинах и пекарнях интересует лишь 12% участников опроса.
Большинство россиян — 39% – планируют потратить на праздничный стол от 1 до 3 тысяч рублей, до 1000 рублей закладывают 29%. В сегменте крупных трат 5–10 тысяч рублей находится всего 4% респондентов, свыше 10 тысяч — 3%. Примерно 8% планируют обойтись имеющимися запасами.
Покупки остаются преимущественно оффлайн 68% выбирают супермаркеты рядом с домом, 7% остаются верны рынкам и ярмаркам. При этом 16% совмещают офлайн и онлайн, а 9% полностью используют доставку.
Дороже всего печь блины в Якутии — 603 ₽
Ключевым фактором снижения стоимости стала цена на яйца: десяток в январе 2026 года стоил 112 рублей, что на 16% меньше, чем в прошлом году. Остальные ингредиенты подорожали:
- сметана (300 г) — 122 ₽ (+5%),
- молоко (1 л) — 104 ₽ (+4%),
- мука (1 кг) — 76 ₽ (+7%),
- разрыхлитель (10 г) — 14 ₽ (+12%).
Северные регионы остаются самыми дорогими для приготовления выпечки, тогда как в центре и на Урале цены заметно ниже:
- Якутия — 603 ₽ (+7%),
- ЯНАО — 599 ₽ (+8%),
- Москва — 511 ₽,
- Приморский край — 511 ₽,
- Санкт-Петербург — 429 ₽ (–12%),
- Пермский край — 361 ₽ (–6%),
- Свердловская область — 373 ₽ (–5%),
- Воронежская область — 390 ₽ (–9%).
Сладкие начинки для блинов оказались самыми популярными — их выбирают 40% россиян
Сладкие начинки, такие как сгущённое молоко, варенье и мёд, остаются фаворитами среди любителей блинов, занимая 40% предпочтений. Классические варианты с маслом или сметаной, а также более сытные с мясом, ветчиной или сыром выбирают по 16% потребителей. Начинки премиум-класса, включающие красную икру и рыбу, привлекают 11% покупателей. При этом 12% предпочитают блины без любой начинки.
