Россия планирует отменить визы в шесть стран

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на открывшемся туристическом форуме «Путешествуй!» сообщил, что Россия ведет переговоры об отмене виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией и Мьянмой.

А заместитель главы Минтранса Владимир Потешкин добавил, что к уже стартовавшим с начала года прямым рейсам из России во Вьетнам, Бахрейн, Иорданию и Тунис добавятся к декабрю прямые перелеты в Танзанию, Кувейт, Саудовскую Аравию и Индонезию.

«Ряд соглашений рассчитываем подписать до конца этого года», — цитирует Решетникова по вопросу отмены виз «Интерфакс». Также идут переговоры с представителями Индии.

Глава Минэко подчеркнул, что благодаря безвизовым обменам и упрощенным типам виз (например, запущенной в августе 2023 года электронной визе) поток иностранных туристов в Россию вырос до 400 тыс. человек.

Всего в РФ 1124 воздушных судна из 19 авиакомпаний выполняют полеты в 25 дружественных государств. Из-за рубежа рейсы выполняют 54 перевозчика из 30 стран мира.

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