Госдума до конца года отменит обязательный техосмотр легковых автомобилей

Депутаты Государственной думы собираются окончательно отменить закон об обязательном техническом осмотре (ТО) легковых автомобилей. Впрочем, для этого такие автомобили должны соответствовать некоторым критериям.

Госдума отменит закон об обязательном техосмотре легковых автомобилей уже в конце этого года, написал в своем телеграм-канале спикер парламента Вячеслав Володин.

«Все положительные заключения по законопроекту получены. В понедельник рассмотрим его на Совете Думы. Во вторник — во втором чтении. В среду, 22 декабря, — в третьем.

Нам важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 году новые нормы могли работать», — заявил Володин.

Он также уточнил, что в России сейчас зарегистрированы 50 млн легковых автомобилей, и новый закон должен значительно облегчить им жизнь. Вступит в силу этот закон уже в следующем, 2022 году.

Однако техосмотр останется обязательным для транспорта, занятого коммерческими и пассажирскими перевозками — ради безопасности водителям такого транспорта придется иметь при себе диагностическую карту.

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