Сенатор Андрей Клишас отозвал законопроект об онлайн-продаже алкоголя

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отозвал из правительства свой законопроект о регулировании онлайн-продажи алкогольных напитков. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на два знакомых с обсуждением инициативы источника.

Андрей Клишас отозвал законопроект после того, как получил замечания на него от Минфина. По словам собеседника издания, ведомство в целом поддержало законопроект, хотя представило ряд замечаний, каких именно — не сообщается.

В ноябре 2023-го должен начаться эксперимент по онлайн-торговле российским вином через «Почту России». В июне Андрей Клишас предложил правительству рассмотреть поправки к действующему закону.

Что предлагалось законопроектом:

Создать отдельный реестр сайтов компаний, которые смогут торговать алкоголем в онлайне. Порядок должна была определить Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. Информацию из него планировалось размещать на сайте службы. За включение в него компании должны заплатить госпошлину.

Чтобы купить алкоголь на сайте, пользователь должен был бы заключать договор. Перед этим пришлось бы подтвердить возраст с помощью аккаунта в ЕСИА. Второй раз возраст проверяли бы при получении товара: с помощью QR- или числового кода или документа (паспорт, водительские права).

Если бы покупатель не смог подтвердить возраст, договор расторгли бы. Тогда деньги бы вернули не позднее чем через десять дней, предлагает документ.

Доставлять алкоголь разрешалось бы в жилые или нежилые помещения либо в места поблизости от них. При этом в нежилые — только если в ЕГРН или документах технического учета указано, что там может находиться офис.

Власти регионов смогли бы устанавливать ограничения по времени, условиям и местам онлайн-продажи алкоголя. Также были предложения по возможным штрафам за нарушения правил продажи алкоголя. Фото на обложке: Unsplash