Сенатор Андрей Клишас отозвал законопроект об онлайн-продаже алкоголя

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отозвал из правительства свой законопроект о регулировании онлайн-продажи алкогольных напитков. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на два знакомых с обсуждением инициативы источника.
Андрей Клишас отозвал законопроект после того, как получил замечания на него от Минфина. По словам собеседника издания, ведомство в целом поддержало законопроект, хотя представило ряд замечаний, каких именно — не сообщается.
В ноябре 2023-го должен начаться эксперимент по онлайн-торговле российским вином через «Почту России». В июне Андрей Клишас предложил правительству рассмотреть поправки к действующему закону.
Что предлагалось законопроектом:
- Создать отдельный реестр сайтов компаний, которые смогут торговать алкоголем в онлайне. Порядок должна была определить Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. Информацию из него планировалось размещать на сайте службы. За включение в него компании должны заплатить госпошлину.
- Чтобы купить алкоголь на сайте, пользователь должен был бы заключать договор. Перед этим пришлось бы подтвердить возраст с помощью аккаунта в ЕСИА. Второй раз возраст проверяли бы при получении товара: с помощью QR- или числового кода или документа (паспорт, водительские права).
- Если бы покупатель не смог подтвердить возраст, договор расторгли бы. Тогда деньги бы вернули не позднее чем через десять дней, предлагает документ.
- Доставлять алкоголь разрешалось бы в жилые или нежилые помещения либо в места поблизости от них. При этом в нежилые — только если в ЕГРН или документах технического учета указано, что там может находиться офис.
- Власти регионов смогли бы устанавливать ограничения по времени, условиям и местам онлайн-продажи алкоголя. Также были предложения по возможным штрафам за нарушения правил продажи алкоголя.
Фото на обложке: Unsplash
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