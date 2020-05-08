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Треть россиян ушли в вынужденный отпуск по просьбе работодателя — опрос

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

32% россиян взяли вынужденный отпуск по просьбе работодателя. Об этом говорят результаты опроса Kelly Services и «Авито. Работа»., с которыми ознакомился Rusbase. 

Треть россиян ушли в вынужденный отпуск по просьбе работодателя — опрос

Почти половина респондентов отметили, что с началом эпидемии коронавируса объем их работы сократился (45%). Еще 22% респондентов работают в обычном режиме, а 7% отметили, что их рабочая нагрузка выросла. 

В каких отраслях специалисты стали больше работать:

  • госуправление;
  • медицина и фармацевтика;
  • розничная и онлайн-торговля;
  • производство и продажа товаров народного потребление;
  • IT;
  • образование.

В компаниях, бизнес которых оказался под угрозой из-за распространения коронавируса, попали под сокращение 22% сотрудников. Столько же специалистов получили предупреждения о возможных сокращениях. По данным опроса, больше всего сокращений - во Владивостоке, Москве и Краснодаре. 

Большинство респондентов отметили снижение уровня доходов (68%). Наибольшее падение уровня дохода отмечают работники турбизнеса, гостинично-ресторанного бизнеса, фитнес-индустрии, творческих профессий и индустрии красоты. 

Треть опрошенных сохранили прежний уровень дохода (29%), а 2% заявили, о росте доходов с начала эпидемии. Доходы остались на прежнем уровне у работников нефтегазового и энергетического сектора, химической промышленности, сельского хозяйства, госуправления, фармацевтики.  

«После коронакризиса появятся новые стандарты и новые профессии, связанные с безопасностью здоровья. Удаленная работа станет новой нормой. У работодателей будут новые задачи по привлечению, удержанию и мотивации персонала на удаленке», — отметила генеральный директор «Kelly Services Россия и Польша» Екатерина Горохова. 

В опросе участвовали 66 тысяч россиян из восьми федеральных округов РФ. Больше трети опрошенных – жители городов-миллионников и крупных региональных центров: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар.

Фото: fizkes / Shutterstock

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