Эксперт: россияне смогут попросить отсрочку по кредитам из-за коронавируса
Россияне имеют право попросить отсрочку по некоторым кредитам из-за коронавируса. Им нужно будет доказать, что из-за инфекции ухудшилось их материальное положение. Об этом радио Sputnik рассказала юрист Екатерина Духина.
Получить отсрочку можно благодаря закону об «ипотечных каникулах».
Если ситуация с коронавирусом ухудшила денежное положение заемщика, это может стать основанием для заявления в банк об отсрочке.
При этом обязанности клиента не отменяются. Коронавирус не должен оправдывать уклонение от кредитных платежей, подчеркнула юрист.
На сегодняшний день в мире насчитывается почти 340 тысяч заболевших коронавирусом. Выздоровели 98 тысяч человек, умерло 14 тысяч инфицированных.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.Фото: wutzkohphoto / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter