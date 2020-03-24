Эксперт: россияне смогут попросить отсрочку по кредитам из-за коронавируса

Россияне имеют право попросить отсрочку по некоторым кредитам из-за коронавируса. Им нужно будет доказать, что из-за инфекции ухудшилось их материальное положение. Об этом радио Sputnik рассказала юрист Екатерина Духина.

Получить отсрочку можно благодаря закону об «ипотечных каникулах».

Если ситуация с коронавирусом ухудшила денежное положение заемщика, это может стать основанием для заявления в банк об отсрочке.

При этом обязанности клиента не отменяются. Коронавирус не должен оправдывать уклонение от кредитных платежей, подчеркнула юрист.

На сегодняшний день в мире насчитывается почти 340 тысяч заболевших коронавирусом. Выздоровели 98 тысяч человек, умерло 14 тысяч инфицированных.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.