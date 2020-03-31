В Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина

В Госдуму внесли законопроект, который ужесточает ответственность за нарушение карантина по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по госстроительству.

Авторы законопроекта — спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат от «Единой России» Павел Крашенинников. Они предлагают ужесточить для физлиц меры наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил:

повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей — штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей;

в случае смерти человека — штраф до 2 млн рублей;

в случае смерти двух и более человек — лишение свободы до семи лет.

Нарушение карантина, связанное с «умышленным созданием угрозы массовых заболеваний», считается отягчающим обстоятельством.

Павел Крашенинников отметил, что закон будет применяться только при нарушении карантина по неосторожности, пишет РБК. При умышленном нарушении депутаты предлагают применять более тяжелые статьи — терроризм и диверсию. По каким критериям будут определять умышленность действий, депутаты не уточнили.

Сейчас за нарушения, повлекшие массовые заболевания, предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы до года. Если нарушение привело к смерти человека — лишение свободы до пяти лет.

На момент публикации новости в России зафиксировано 658 заболевших, за сутки прибавилось 163 случая.

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